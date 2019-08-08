中央廢印花稅 柯文哲再轟：為了選票當聖誕老人

2019-08-08 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院日前拍板廢除印花稅法，台北市財政局7日表示強烈表示反對，並批評此決策是「中央請客、地方買單」，請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回決策。台北市長柯文哲上午受訪也批評，這不是負責任政府該有的行為。

柯文哲說，中央只要一停止印花稅，台北市少掉49億的稅收，他也知道選舉快到了，為了選票，大家都要當聖誕老人，但是要把台北市拿掉49億的稅收，他就要問有沒有什麼補償辦法或是錢從哪裡來。

還有一點，以前汽油燃料稅一開始60億，減到現在剩下30億，我要呼籲民進黨政府，選票是一時的，可是政策是長期的，如果要把台北市拿掉49億印花稅，要先跟他講，未來幾年少掉的錢要從哪裡來。

柯文哲說，他每次講，有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成今天台灣政治上的困局，印花稅要取消他也沒有意見，因為這是輕稅原則，他是同意，但是要先告訴他49億拿掉台北市的稅收怎麼應付，49億不是49元，如果明年不見了，請問錢從哪裡來？