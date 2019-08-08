郝柏村出回憶錄 郝龍斌：父親一生就是中華民國奮鬥史

2019-08-08 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



行政院前院長郝柏村今百足歲生日，上午也發表《郝柏村回憶錄》新書。主持新書發表會的郝柏村兒子、國民黨副主席郝龍斌會後受訪表示，郝柏村的一生就是一部中華民國奮鬥史，今天能出版郝柏村的回憶錄是最好的生日禮物，也是郝柏村一生的心願。

郝龍斌說，郝柏村是他心中真正英雄，永遠學習榜樣，今天發表新書，也是想把父親郝柏村一生為中華民國奮鬥，希望振興中華、保台反獨這樣的想法讓社會大眾知道。