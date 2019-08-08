學者：調查局小題大做 恐怕是在恐嚇言論自由
「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落，台灣所有紛擾問題一次解決。天佑台灣」林姓網友因這句話遭調查局以違反刑法第153條煽惑他人犯罪函送彰化地方檢察署參處。學者則認為煽惑罪應該要有立即而明顯的危險，調查局辦案小題大做蠻離譜的，恐是在恐嚇言論自由。
法務部調查局昨發布新聞稿，指稱林姓網友公然煽惑華航機師或其他不特定多數人犯罪，並以違反刑法第153條煽惑他人犯罪函送彰化地方檢察署參處，引發往上議論紛紛。
律師葉慶元指出，美國對煽惑有清楚規範，得客觀上造成立即危險與犯罪行為的可能才會觸法，這種網路喊喊的，客觀上沒有可行性，也並非特地去找華航機師煽惑，僅是搞Kuso（惡搞），就他判斷這原則上不可能構成煽惑，「調查局拿著雞毛當令箭，這種不當的言論控制，大幅限縮民眾的言論自由，必須譴責。」
政大法律系教授廖元豪表示，單就調查局的新聞稿來看，一般人都能看出是諷刺惡搞文化，但調查局竟然當真，第二則是煽惑罪應該要有立即而明顯的危險，可這案例看起來是講一個非常遙遠的事情，調查局小題大做辦案蠻離譜的。
廖元豪說，網路惡搞文化，縱使比較離譜的玩笑，一般人也能判斷是惡搞，但若被當成煽惑犯罪，那許多知名新聞論壇開的玩笑都可能要移送法辦，這種標準將對輿論、創意等等造成很大的傷害，恐怕是在恐嚇言論自由。
而就法條來看，廖元豪認為不像教唆犯罪有明顯規範，煽惑是很廣義的詞，使用上本來就要很小心，必須是煽惑一個馬上要發生犯罪的行為，例如一群人群聚點起火把，卻有人刻意提議來來燒房子啦等等，客觀上要有可能馬上發生的危害，不能只是一般性的倡議。
總統府發言人張惇涵表示，不會就個案進行評論，任何政府本來就受輿論監督公評，這就是民主台灣的言論自由展現，但言論自由跟抹黑造謠也有清楚的界線，相信只要是法律人應該都很清楚，從近期抹黑總統官邸花了一億元修繕，到這兩天抹黑兒童劇團，刻意誤導事實跟評論就有很清楚的界線。台灣過去歷經過反詐騙的年代，現在社會普遍對假消息開始提高警覺，防制假消息，應該也是大家集體的責任。
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