學者：調查局小題大做 恐怕是在恐嚇言論自由

2019-08-08 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落，台灣所有紛擾問題一次解決。天佑台灣」林姓網友因這句話遭調查局以違反刑法第153條煽惑他人犯罪函送彰化地方檢察署參處。學者則認為煽惑罪應該要有立即而明顯的危險，調查局辦案小題大做蠻離譜的，恐是在恐嚇言論自由。

法務部調查局昨發布新聞稿，指稱林姓網友公然煽惑華航機師或其他不特定多數人犯罪，並以違反刑法第153條煽惑他人犯罪函送彰化地方檢察署參處，引發往上議論紛紛。

律師葉慶元指出，美國對煽惑有清楚規範，得客觀上造成立即危險與犯罪行為的可能才會觸法，這種網路喊喊的，客觀上沒有可行性，也並非特地去找華航機師煽惑，僅是搞Kuso（惡搞），就他判斷這原則上不可能構成煽惑，「調查局拿著雞毛當令箭，這種不當的言論控制，大幅限縮民眾的言論自由，必須譴責。」

政大法律系教授廖元豪表示，單就調查局的新聞稿來看，一般人都能看出是諷刺惡搞文化，但調查局竟然當真，第二則是煽惑罪應該要有立即而明顯的危險，可這案例看起來是講一個非常遙遠的事情，調查局小題大做辦案蠻離譜的。

廖元豪說，網路惡搞文化，縱使比較離譜的玩笑，一般人也能判斷是惡搞，但若被當成煽惑犯罪，那許多知名新聞論壇開的玩笑都可能要移送法辦，這種標準將對輿論、創意等等造成很大的傷害，恐怕是在恐嚇言論自由。

而就法條來看，廖元豪認為不像教唆犯罪有明顯規範，煽惑是很廣義的詞，使用上本來就要很小心，必須是煽惑一個馬上要發生犯罪的行為，例如一群人群聚點起火把，卻有人刻意提議來來燒房子啦等等，客觀上要有可能馬上發生的危害，不能只是一般性的倡議。