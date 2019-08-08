莫拉克10周年 蔡英文：朝3方向提升防災設計

2019-08-08 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



今天是莫拉克風災10周年，恰巧清晨宜蘭規模6.0的地震，中颱利奇馬也即將來襲；蔡英文總統在臉書表示，政府會調度機具、整備國軍，做好防災準備，蔡總統也提及，政府會朝三個方向來提升台灣的防災設計，包括即時掌握防災資訊、強化防災基礎建設及防救災工作接軌國際。

蔡總統說，今早發生震央在宜蘭規模6.0的地震，國安會第一時間向她通報，並報告國軍、警消的災防整備情形，以及各地受影響的狀況。她立即請國軍全力協助各地方政府後續防救災工作。隨後， 行政院長蘇貞昌召開應變會議，她也與他通話了解災害因應措施，「我們會持續關注各地的狀況」。

蔡總統表示，今天也是莫拉克風災滿10年的日子。10年來硬體的重建都已陸續完成，她要感謝所有付出的朋友，也跟大家報告，政府朝三個方向來提升台灣的防災設計。

即時掌握防災資訊：福衛七號將提供更精準的觀測資料。強化防災基礎建設：利用前瞻基礎建設經費來改善排水系統。防救災工作接軌國際：和國際夥伴共同演練、互相派訓，接軌國際人道援助及災害防救（HADR）標準。

蔡總統說，台灣即將面臨強颱利奇馬的侵襲，今早已經發布陸上颱風警報。我們已經調度機具、整備國軍，做好了防災準備，也會跟地方政府保持聯絡，隨時支援。