談郝柏村回憶錄新書 馬英九：捍衛中華民國史詩

2019-08-08 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



行政院前院長郝柏村今天發表《郝柏村回憶錄》，前總統馬英九致詞時肯定表示，他之前出版執政八年回憶錄，郝的這本新書，卻記錄了10個八年，是用生命與鮮血寫成的捍衛中華民國史詩。

馬英九表示，郝柏村他出身軍旅，抗日、剿共、八二三都參加了，把對國家熱愛投入服務單位，光復、保衛、建設台灣一生豐富；郝卸下公職後閱讀蔣公日記，寫下總結分析大陸變色原因，書中點出剿共戰略問題，還原歷史現場，是珍貴抗日剿共史料。

馬英九也提到，郝柏村新書中從軍、政、黨公職上實踐保台反獨使命，舉凡郝任金門防衛司令部砲兵指揮官時與中共進行過關鍵作戰，郝也是共產、民主陣營對峙見證者；之後出將入相，對現代化國軍制度建立，軍購規劃，發展國防科技等都有參與。

馬英九說，郝柏村積極還原抗戰歷史，甚至之前到大陸都不客氣指出中共不該扭曲抗戰歷史。中國大陸要把抗戰歷史從盧溝橋事變提前到九一八事變，但馬認為，真要提前，應該提前到1895年乙未戰爭。

馬英九盛讚，郝柏村對抗戰勝利、光復台灣有貢獻，也強調台灣人民才是抗戰起義者，卻被少數人區解抗戰史觀與台灣地位，絕口不提1895年割讓日本後六個月的乙未戰爭，犧牲十萬人歷史；批評說台灣人未抗日，台灣地位未定，都是為被歷史的胡說。

馬英九也提到，他任研考會主委時，1992年有立委詢問二二八事件，郝柏村以中華民國行政院長身分承認36年二二八政府有錯，證明郝他很早就有全面平反二二八、是非分明、勇於承擔的性格，隔年接任的行政院長連戰要求制定二二八事件賠償條例。

馬英九也回憶，郝柏村喜歡提攜後進，1992年時財政部長王建煊請辭，郝曾要馬接手，讓馬妻子周美青趕緊買財政學、貨幣銀行學要幫馬惡補，但最後仍決定婉拒。之後國防部長又出缺，郝又希望馬接，馬趕緊回郝「夠了夠了」，他只是海軍上尉退役。