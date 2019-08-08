莫拉克10周年 蘇貞昌：反覆檢討防救災體系不足之處

2019-08-08 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



今天是莫拉克風災10週年，行政院長蘇貞昌在行政院會表示，面對極端氣候，政府要以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系不足之處，並完備各項災防法規；同時透過科技精進災防能量，共同打造韌性國土。

今天是莫拉克風災10週年，同時今年也是921大地震20週年，蘇貞昌今在行政院會先向全國父親祝賀父親節快樂，也提到每年父親節都會聯想到10年前造成重大災情的莫拉克風災。

蘇貞昌表示，10年前的今天，莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨，集中在2天內在南部地區傾瀉而下，造成重大災情，數百民眾死亡、經濟損失重大，不過台灣人民用無比堅韌的勇氣、友善與大愛，從災難中重新站穩腳步，展現最強大的生命力，但也讓國人深刻體會，「人」不再定能「勝天」，必須更謙卑的面對大自然。

台灣位處地震、風災頻繁地帶，蘇貞昌說，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系不足之處，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫。同時，透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓國人加強防災、離災、減災的觀念，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。