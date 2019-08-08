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知識藍投不下韓國瑜？許淑華：每一票都要爭取

2019-08-08 12:33聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨積極備戰總統大選，總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華上午勘查中央黨部11樓空間。許說，韓國瑜已組成國政團隊，會對青年與國家未來提出訴求，訴求2300萬全體民眾，任何一票都會努力爭取。

許淑華表示，先期將進駐4到5人，之後看需求再做調整，北辦負責行程與媒體聯繫工作，之後發言人會在北辦。此外，北辦會特別為中常委姚江臨設一辦公室，姚將是與黨部重要聯繫窗口，空間上公共區未來會設多一點。

許淑華也提到，將來中東會有連絡處，聯絡處主任人選也已有對象，但目前還不方便曝光，但未來運作還是會以北高為主；副手人選韓國瑜已在徵詢，目前為止也有幾個方向。

不過許淑華說，高雄競選總部還是最重要的基地，之後北辦成立時會請韓國瑜來加油一下，但韓國瑜行程來北辦的時間不會太多，未來周一到周五在高雄拚市政，假日在其他縣市有行程。

對於黨內整合陷入僵局，許淑華說，這段時間韓陣營除積極聯絡，也拜託黨主席吳敦義前總統馬英九透過私交安排會面，相信整合只是早晚時間問題，現階段會先衝刺自己的選戰，先把聲勢衝起來。

對於近來黨內傳出換柱2.0聲音，許淑華說，不知為何外界這樣操作，畢竟韓國瑜是初選民調大幅領先勝出，而且換柱對國民黨是傷害，不可能發生這樣的事情。

黨內傳出知識藍投不下韓國瑜，許淑華說，說哪些人不支持韓國瑜的說法都太簡化，高知識分子或庶民民農民支持韓的大有人在，很多淺綠也支持，每一種不同階層與年齡都是爭取支持對象。

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