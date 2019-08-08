雙子星8月9日大限 柯文哲：政府變成外資投資台灣最大風險

2019-08-08 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲力推西區門戶計畫，雙子星投資案在計畫裡扮演重要角色，卻遭如今投審會駁回此案，讓西區門戶計畫破功，北市府也下最後通牒，8月9日須完成新公司設立登記，並與北市府簽約，否則將喪失最優申請人資格。

柯文哲上午訪指出，雙子星按照法律規定，明天是最後一天，明天得標廠商沒有來簽約，就喪失資格，但得標廠商也不是站著挨打，假處分不成一定會去抗告，現在就不曉得，抗告在最高行政法院要拖多久，所以老實講，這案子會再拖一陣子，因為在司法程序沒有告一段落之前，台北市政府不能做任何有實質意義的處分。

柯文哲說，他雖然知道明天是最後一天，但他也知道得標廠商一定會去最高行政法院提抗告，所以這會拖多久？他也不曉得，所以還是一句話，現在政府已經變成企業最大的風險，而且這案子，對很多外資要進台灣一定會想很久。

柯文哲說，他記得當時雙子星要投標時，原先有5家廠商要進來，還包括美國、日本，都相當大，他們有在蒐集資料，可是後來投標的只有兩家，他還去問說，奇怪，不是有5家要進來嗎？後來美日的公司都嫌台灣的政治風險太高，所以這句話當前政府要思考，現在政府變成外資投資台灣最大的風險，所以人家就會打退堂鼓。

柯文哲說，想想看，5家有3家跑掉，這次再搞一次，那以後對所有外資一定會把台灣視為高風險地區，所以這民進黨政府自己要思考一下。

柯文哲上午訪指出，雙子星按照法律規定，明天是最後一天，明天得標廠商沒有來簽約，就喪失資格，但得標廠商也不是站著挨打，假處分不成一定會去抗告。記者曾吉松／攝影 分享 facebook