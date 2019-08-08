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影／經濟部次長林全能 說明電動機車補助方案

2019-08-08 11:54聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

行政院上午舉行院會後記者會，經濟部在院會中報告電動機車補助方案，次長林全能說明方案中對機車業者的升級轉型輔導措施。

行政院上午舉行院會後記者會，經濟部在院會中報告電動機車補助方案，次長林全能說明方...
行政院上午舉行院會後記者會，經濟部在院會中報告電動機車補助方案，次長林全能說明方案中對機車業者的升級轉型輔導措施。記者邱德祥／攝影
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