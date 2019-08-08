政院拍板：電動機車補助逐年調降 幫傳統機車行上課

2019-08-08 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會定調兼顧電動機車與燃油機車併行發展，今拍板追加今年度電動機車補助、增加七期燃油機車補助，以及輔導傳統機車行轉型，但電動機車補助將逐年階梯式調降。

經濟部提出「機車產業升級轉型輔導」，都獲行政院會通過，其中「電動機車補助」部分，108年額外再追加補助經費11餘億元，109度年換購電動車仍給予7千元的補助，如果是使用國產電池的車款，再加碼補助3千元，但電動機車補助將逐年階梯式調降，110年度的補助將視情況決定。

而「燃油機車」也有補助，考量明年出產的七期燃油車在降低空污的效果上也有相當效果，因此自明年起，七期燃油重型車將有5千元、輕型車則是3千元的補助，藉此加速老舊機車汰換。

為了降低傳統機車行衝擊，經濟部提出自今年起到111年的升級轉型輔導計畫，預計輔導全國2.01萬家傳統機車行，先辦理升級宣導，再開設機車維修技術課程(含油電)，還能取得經濟部、環保署、勞動部共同署名的結訓證書，最後補助技能提升與協助資金取得。機車維修技術課程部分，根據經濟部研擬，目前備課部分將請車廠提供教材，學員資格要求高職以上或是所屬車行投保1年以上，預計採取先報名繳費，通過考試後再退費的模式進行。