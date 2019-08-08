村里長也組黨！「基層聯盟」今成立 黨主席是他

2019-08-08 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



全國村里長聯誼總會不滿地方制度法年久未修，只能領每月4萬5千元事務費，實為無給職、無給薪，村里辦公室全都靠自掏腰包，「要如何服務百姓？」過去向執政黨反映皆無下文，號召組黨成立「基層聯盟」，今天選在父親節在桃園辦成立大會，全國村里長聯誼總會長楊鑫坤強調，基層聯盟為柔性政黨，黨員無論雙重、三重黨籍也可以，呼籲各總統候選人提出基層政策，楊鑫坤今天也在成立大會獲一致通過當選黨主席。

基層聯盟號召全國全國村里長聯誼總會各縣市幹部參與，約有150人加入組黨行列，今天成立大會在桃園舉行，除了桃園在地理長，不少村里長來自北市、苗栗、南投、高雄，雖然一早發生芮氏規模6地震，影響交通，但仍有村里長遠從花蓮、馬祖等地趕來參加，今天內政部民政司也派員說明依據政黨法，政黨成立後應注意的各項規範，如女性幹部要有一定比例。

今天基層聯盟成立大會討論黨章草案，確定基層聯盟為全國性政黨，並通過黨名為「基層聯盟」，黨標章以黑白藍色調，外圓內斂彼此心手緊握，象徵團結基層共組聯盟為基層人民發聲，黨宗旨為「為基層發聲、為百姓謀福祉」，今天大會也將討論是否投入不分區立委。

台北市里長聯誼會長蘇府庭擔任大會主席，他強調，村里長迄今毫無定位，薪水也無法合法，他強調組黨修法「不是圖利自己，不是要求薪水增加，是為了要修法」，里長想要辦貸款，但因沒有正常薪水收入也無法辦，「這是不對的」，聯誼會過去跟各黨團溝通過，完全無消無息，因此決議團結組黨，並說基層聯盟沒政治目的，不是為了藍綠，是為了基層。

「請問中央政府有重視基層百姓嗎？」全國村里長聯誼總會長楊鑫坤說，組黨成立基層聯盟，主要是因為1950年地方制度法訂定之後，無法與時俱進，法規內的村里辧公處空有其名，根本無法正常運作，目前全台灣7760個村里辦公室全由村里長自掏腰包，法令荒謬。

楊鑫坤也不滿表示，每次選舉到了各黨各派都找「偉大」的村里長，選後在立法院談到村里長定位、村里辦公處定位問題，各黨各派都怕被冠上子虛烏有替村里長自肥的帽子，重點是他們從來都不用心去研究此法案，從不用心去了解基層服務村、里民百姓的困境，他強調，基層聯盟不是小黨，大家站在第一線更了解百姓需求，也呼籲總統候選人重視基層聲音。