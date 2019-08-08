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新民調三腳督韓國瑜領先 柯文哲民眾黨支持度居老四

2019-08-08 10:50聯合報 記者林麗玉╱即時報導

「台灣競爭力論壇學會」今天公布最新民調，2020若韓蔡柯三腳督，韓國瑜以32.1%的支持度，領先蔡英文的25.9%、柯文哲的21.6% 。若是韓蔡郭三強對決，仍以韓的30.3%，領先蔡的28.6%與郭的22.4%。但若是韓蔡柯郭四強相爭，仍是韓國瑜領先，韓以28.7%的支持度，領先蔡的24.7%、郭的16.4%，及柯的15.6%。

另外，民調也調查政黨支持度，柯文哲成立的台灣民眾黨支持度為5%，落後國民黨的33.8%、民進黨的23.3%、及時代力量的7.7%。若進一步調查區域立委選舉的政黨支持，國民黨支持度34.6%、民進黨22.1%、時代力量0.9%、台灣民眾黨0.7%，35.2%尚未表態。 至於不分區，這份民調顯示，國民黨支持度為38.5%、民進黨25.6%、時代力量3.2%、台灣民眾黨2.5%，23%尚未表態。

另外對於總統府處理私菸案，這份民調顯示，55.9%的民眾不滿意，也有56.3%的民眾，不滿意司法機關的偵辦進度。甚至還有56.2%的受訪民眾認為，發生私菸案，蔡英文身為總統又是當事人，應當負起最大的責任，接受司法調查。57.7%受訪民眾認為，主管侍衛室及協調國安單位的總統府秘書長陳菊，應該辭職下台並接受司法調查。

台灣競爭力論壇學會分析，綜合民調結果，柯文哲成立政黨，2020總統大選三腳督大勢已定，但韓仍一馬當先 ，甚至若是韓、蔡、柯、郭四腳督的情況下，郭台銘獨力參選對柯文哲殺傷力最大，對韓、蔡影響不大，郭台銘與柯文哲互爭老三。柯的支持度從原先的21.6%下滑至15.6%，但若柯文哲不選，轉而全力支持郭台銘參選，則對韓國瑜影響較大，柯文哲部分選票將回流蔡英文。

至於柯文哲的台灣民眾黨，台灣競爭力論壇學會表示，台灣民眾黨雖然剛成立，支持度就達到5%，立馬與時代力量形成互爭老三的態勢。但也因此互相牽制，使得時代力量與台灣民眾黨，在不分區立委的政黨得票上都無法跨過 5%門檻，恐無法分配席次。

「台灣競爭力論壇學會」今天公布最新民調，柯文哲成立的台灣民眾黨支持度為5%，落後...
「台灣競爭力論壇學會」今天公布最新民調，柯文哲成立的台灣民眾黨支持度為5%，落後國民黨的33.8%、民進黨的23.3%、及時代力量的7.7%。圖／本報資料照面
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「台灣競爭力論壇學會」今天公布最新民調，2020若三腳督，韓國瑜目前民調領先。圖...
「台灣競爭力論壇學會」今天公布最新民調，2020若三腳督，韓國瑜目前民調領先。圖／本報資料照片
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