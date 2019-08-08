【重磅快評】廢印花稅 大開地方財政自主倒車

2019-08-08 09:56 聯合報 主筆室



行政院研議廢除印花稅，本質上如同其他減稅措施一樣，都是基於選舉考量的討好式施政，但印花稅是縣市政府的重要財源，政院事先未與地方政府討論就貿然廢除，引發地方反彈只是剛好而已。更需深究的是，政院此舉不僅有違財政紀律法的精神，更破壞地方自治的原則，這不是政院一句「地方政府預算不會減少」可以糊弄過去的。

面對在野黨質疑此舉是選舉考量、政治操作，政院表示廢除印花稅是回應企業界避免重複課稅的訴求。然而，印花稅是地方稅，中央政府要廢稅，事關地方政府的權益，好歹事先得和地方會商，討論該不該廢、替代財源如何彌補、或是補多少等問題，豈有這種先廢再說的「霸王硬上弓」作法，完全不尊重地方。這種由上到下的決策，就只為了趕在明年上路，如果不是選舉考量，什麼才是選舉考量？

再者，總統蔡英文日前自誇蔡政府是有史以來最遵守財政紀律的一個政府，理由是明年的預算是22年以來首次的平衡預算。言猶在耳，政院主導廢除印花稅不但違反財政紀律法的精神，也傷害地方政府的財政自主與紀律。

今年4月上路的財政紀律法，主要精神是希望確保政府財政穩健，避免受到政治、選舉因素影響，「促使政府與政黨重視財政責任與國家利益」。此法著重的是整體政府的財政紀律，不分中央、地方，政院要廢除印花稅，雖然中央將彌補地方的稅收損失，但除非能透過調高營業稅或新增其他稅目，否則「挖東牆補西牆」，無法避免整體政府財政收入短少的事實。

至於「財政為庶政之母」的概念，對中央與地方政府皆然，地方要能真正落實自治，財政自主是關鍵，政院廢除印花稅，卻是大開地方財政自主的倒車。中央政府不鼓勵地方政府透過財政努力增加稅收，反倒是以「補貼取代稅收」，無怪乎藍委會質疑政院根本是別有用心，想藉此架空地方政府，達到中央集權又集錢的目的。

更可議的是，財政部日前才發布報告說，各縣市自有財源占歲入比重普遍偏低，68%縣市比率低於70%，只有直轄市較高、平均維持在7成以上；財政部還說，落實地方財政自我負責，加強開源節流，包括強化稅課收入之徵收、落實使用者付費等，是提升縣市財政穩健度的根本之計。