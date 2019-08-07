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轉傳蘇揆摔筆影片掀波 顏正義提前退休

2019-08-07 23:58聯合報 記者張宏業林伯驊／連線報導

調查局高雄市調處前副處長顏正義提前退休。圖／聯合報系資料照片
調查局高雄市調處前副處長顏正義提前退休。圖／聯合報系資料照片
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調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳行政院蘇貞昌摔筆影片遭火速拔官、調職、記大過，還被刑事局依違反社維法函送，原本明年一月屆齡退休的他，日前以另有生涯規劃為由，申請提前退休獲准，昨天生效。

為何要提前退休？顏正義受訪表示，「事情已經弄成這樣，也被處分了，再上班也沒什麼意義，所以提早退休，平靜過日子。」其他不願多談。

顏正義被拔官後調往台南市調查處擔任專門委員，提前退休讓基層替他抱屈，但也讚嘆「有風骨」。 據調查局內部指出，顏退休前曾傳訊友人一段話表達心境。「前一陣子烏雲罩頂，犯沖小人劫，卻不知警覺而誤判情勢，致一夕之間成為媒體焦點人物，真是冷暖自知。這道坎兒已讓公務生涯劃上休止符了，原本明年一月十六日屆齡退休的既定時程，經深思熟慮後，決定提早於八月七日閃退，目前已是無事一身輕，快活多了！」

顏正義處事圓融，在調查局基層聲望高。據指出，由調查局副局長林玲蘭召集的考績會中官派與民選委員對顏的處分意見分歧，官派建議記大過，民選認為小過即可，雙方數度激辯，有一人替顏講話近廿分鐘，有兩人未投票，最後以七票比六票決議記大過處分。

顏正義在「展抱十八期」群組轉傳蘇揆摔筆影片，另於「偶突發」群組轉傳同婚立法訊息，分別遭截圖爆料，引發極大政治效應，最後丟官調職；調查局內部不少人認定，截圖者都是自家人。

調查局不少人懷疑，截圖蘇揆摔筆影片的人，可能是同為調查班十八期、現為高雄市議會副秘書長陳導民，但陳否認。截圖同婚立法的人指向南部一名與綠營熟識的幹部，這名幹部在二○一六年政黨輪替前連九年考績乙等，綠營執政後考績突然變甲，二○一七年還升官。

高雄市同婚行政院蘇貞昌
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