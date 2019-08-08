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郝柏村今百歲生日 憶任侍衛長時 蔣經國嚴令禁收禮

2019-08-08 00:15聯合報 記者程嘉文／台北報導

郝柏村（右）擔任侍衛長時，與蔣經國合影於梨山。 圖／天下文化提供
郝柏村（右）擔任侍衛長時，與蔣經國合影於梨山。 圖／天下文化提供
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總統蔡英文出訪期間爆發私菸案，總統府侍衛室五十二人涉案。今天是行政院前院長郝柏村的百歲生日，他也選在今天發表回憶錄。回憶民國五十四年十一月接任總統府侍衛長，郝柏村說，相較於以往自己擔任軍長很少收到他人送禮，接侍衛長之後，逢年過節都有禮品送來，令他印象深刻，但在當時蔣經國嚴令下，所有侍從人員不得收受禮物。

郝柏村回憶，官邸的確是一個人際關係複雜的奇特小世界，人人各有來頭。自己要管人又不能得罪人，要與他們和諧相處又不能流於滑頭，拿捏著實不易。他的辦法是，利用白天或黑夜，陪侍衛官站崗，一方面了解其工作狀態，同時過去從無侍衛長這麼做，以身作則的行為也可贏得部屬敬重。

郝柏村說，當時官邸還經常可聽到麻將聲，他也下令行政人員：打牌沒關係，但只准回家打。

接任總統府侍衛長，對於非出身官邸、又不是浙江人的郝柏村，坦言當時喜悅與憂懼參半。一方面代表總統蔣中正肯定自己過去表現，但是「伴君如伴虎」，如果有所差池，前途也就到此為止。結果表現深獲蔣氏父子肯定，侍衛長一幹四年兩個月，為他後來的軍中發展鋪下坦途。

另外，郝柏村說，早期的情治系統，是由蔣經國以國防部長的身分領導。蔣經國接任閣揆後，不便直接管情治，便由國防部長擔任情治會報與大陸工作會報的主席，並負責向總統報告相關業務，國安局角色僅是會報的秘書單位。蔣經國去世後，國防部長鄭為元認為，自己主持情治會報並無法源，便直接讓國安局長主持，也因此給了宋心濂每周向李登輝面報的機會，從此躋身權力核心。

郝柏村（後）擔任侍衛長時，與蔣中正總統伉儷合影。 圖／天下文化提供
郝柏村（後）擔任侍衛長時，與蔣中正總統伉儷合影。 圖／天下文化提供
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郝柏村回憶錄也透露了一段秘辛。民國五十七年十一月廿三日下午，蔣經國單獨一人到七星山健行，不料在山徑迷路，天黑都沒回到座車。郝柏村原本休假在家，接到電話連忙衝上山指揮搜尋，但到八點多仍無音訊。此時蔣經國長子蔣孝文趕來，一到場就怒罵各治安首長。郝柏村一旁勸他，儘管緊急危難，還是要保持冷靜。隨著上山支援的軍警愈來愈多，終於在九點鐘傳來安然尋獲的消息。

蔣經國見到眾人，先強調自己沒事，同時問：「是否已報告總統（蔣中正）？」隨後解釋，怕帶隨從添麻煩，所以獨自上山，結果回程時因天色已黑，找不到回停車處的路。郝柏村回答，因為怕小麻煩，結果成了大麻煩。蔣經國同意他的說法，但特別囑咐：「別讓總統知道此事。」

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