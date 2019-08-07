北市立委選舉 民進黨中正萬華區不提名

2019-08-07 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



林昶佐以無黨籍身分參選北市中正萬華區立委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨前立委林郁方參選北市中正萬華區立委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨北市艱困選區徵召作業遲遲未定案，原訂民進黨中執會昨天開會討論，卻因泛綠整合問題，民進黨和時代力量達成共識，對於一方已提名、另一方未提名的選區，雙方暫緩提名，因此，昨僅確定民進黨在第五選區（中正萬華）不提名，確定由無黨籍立委林昶佐對戰國民黨前立委林郁方。

對此，民進黨議員高嘉瑜直言，有的選區較無爭議性，盼黨中央趕快做決定。民進黨市黨部主委陳正德則說，政黨談合作，一定要有政治誠信，逼你就範的方式令人難以接受。

時代力量目前在第七選區（信義南松山）提名律師陳雨凡，昨更傳出黨祕書長、小燈泡媽媽委任律師陳孟秀要投入第三選區（中山松山），迎戰國民黨立委蔣萬安，但時力黨中央表示，前天黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰會談過後將暫緩。

不過，因傳出民進黨議員許淑華、簡舒培等人也有意參選，導致禮讓與否至今喬不攏。

陳正德說，過去是希望尊重有現任的選區，只要有現任議員就不提名，這原則全國通用，才可以談下去，但如今談好一區，另一區又蹦出一個，很難再談下去。

許淑華則說，2020立委布局，大家應一起合作打贏選戰，這次等於是「台灣派」的整合，應全面做好規畫。她近來接到很多民眾抱怨，民進黨第七選區禮讓了兩屆，效果都不理想，希望可以推出最好、最容易打贏選戰的人出來。

陳雨凡表示，暫緩提名是兩黨合作的良好示範，將積極爭取更多支持，也會拜會民進黨現任4位議員，及上屆參選的楊實秋、呂欣潔，向他們請益，參選的想法沒改變。

高嘉瑜表示，第四選區（內湖南港）時力沒提名，自己也是最能夠集結第三勢力相挺的人，不清楚黨中央的考量點是什麼，尤其港湖屬艱困選區，再不徵召，只會愈來愈艱困，希望黨中央趕快做決定。