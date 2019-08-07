扁批「5大弊案辦成5大怪案」 能說柯文哲身邊的人都貪汙？

2019-08-07 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天的臉書的「新勇哥物語」對準台北市長柯文哲，批判柯文哲說「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」，隔一天即做一些修正，但沒有道歉的打算，「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

陳水扁表示，原本應該喜迎台灣民眾黨誕生的黨主席柯文哲，8月5日重砲怒批總統蔡英文，嚴厲指控「小英沒有貪汙，可是你旁邊的每一個都貪汙」，事隔一天柯就坦言，用「都」是「言過其實」，坦承「失言」，但「沒有道歉打算」；連自己都坦承說錯話的柯文哲，竟然面對自己的大大失言，卻不願小小道歉，並說「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」也就是說，柯文哲不高興，就可這樣隨便說人家貪汙。

陳水扁說：「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

扁表示，是否貪汙，有嚴格的法律犯罪構成要件，柯嚴重失言後馬上改口說「國家資源使用不當」就是貪汙腐敗；那麼，柯將「五大弊案」辦成「五大怪案」，不再是所謂的弊案，「當然這是市政國家資源使用不當結果，能夠說柯市長身邊的人也都貪汙嗎？」

扁說，私菸案、慶富案、兆豐案，辦得他也不滿意，「也深信中間一定有不可告人的內幕被掩飾遮蓋」，但不等同於蔡政府也有什麼貪汙舞弊；柯又說蔡總統若不服氣就去做民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」