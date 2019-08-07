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扁批「5大弊案辦成5大怪案」 能說柯文哲身邊的人都貪汙？

2019-08-07 21:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天的臉書的「新勇哥物語」對準台北市長柯文哲，批判柯文哲說「小英沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪汙」，隔一天即做一些修正，但沒有道歉的打算，「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

陳水扁表示，原本應該喜迎台灣民眾黨誕生的黨主席柯文哲，8月5日重砲怒批總統蔡英文，嚴厲指控「小英沒有貪汙，可是你旁邊的每一個都貪汙」，事隔一天柯就坦言，用「都」是「言過其實」，坦承「失言」，但「沒有道歉打算」；連自己都坦承說錯話的柯文哲，竟然面對自己的大大失言，卻不願小小道歉，並說「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」也就是說，柯文哲不高興，就可這樣隨便說人家貪汙。

陳水扁說：「這樣的市長，這樣的主席，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？」

扁表示，是否貪汙，有嚴格的法律犯罪構成要件，柯嚴重失言後馬上改口說「國家資源使用不當」就是貪汙腐敗；那麼，柯將「五大弊案」辦成「五大怪案」，不再是所謂的弊案，「當然這是市政國家資源使用不當結果，能夠說柯市長身邊的人也都貪汙嗎？」

扁說，私菸案、慶富案、兆豐案，辦得他也不滿意，「也深信中間一定有不可告人的內幕被掩飾遮蓋」，但不等同於蔡政府也有什麼貪汙舞弊；柯又說蔡總統若不服氣就去做民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」

陳水扁說：「不用做，大家都知道民進黨比國民黨在清廉度好多了，否則2000年以『終結黑金』為訴求的阿扁也不會贏得總統大選！」

前總統陳水扁今天在臉書批判台市長柯文哲說蔡總統旁邊的每一個人都貪汙，之後坦承失言...
前總統陳水扁今天在臉書批判台市長柯文哲說蔡總統旁邊的每一個人都貪汙，之後坦承失言卻不道歉，做國家領導人如果也是這樣亂說話，搞出國際爭端引發戰事怎麼辦？圖／翻攝陳水扁臉書
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