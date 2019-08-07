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高潞・以用尚未除名 鄭秀玲今聲明願擔任立委

2019-08-07 18:42聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量立委高潞・以用上月底遭指控，其助理利用職務之便申請經濟部400萬元的補助，違反「利益迴避」原則，遭時代力量紀律委員會決議，建請黨代表大會除名。在黨代表大會尚未舉行之際，預計遞補該席立委的台大經濟系教授鄭秀玲今日發出聲明表示，願意承擔起擔任不分區立委一職，「即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會」。

鄭秀玲表示，三年前，在接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，「我依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一 點永續的柴火」。

鄭秀玲說，三年來蔡總統及其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，在內政上也認真施政。從今年聯合國「全球幸福 指數報告」的評比排名台灣的幸福指數高居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一斑。其衡量指標包括經濟表現、健康預期壽命、社會支持、信任、政府清廉程度、在生活上能否自由選擇等等，「因此，台灣絕對不是又老又窮」。

但鄭秀玲也認為，對當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間。，此國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若國內政治人物能花更多心力於提升人民福祉，從理性客觀的政策規畫出發，減少內耗於個人利益的算計與鬥爭，則實為國家發展之良機。

鄭秀玲表示，將認真審查下年度的總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用，讓國人感受到我們的確是亞洲第二幸福的社會。

台大經濟系教授鄭秀玲。圖／取自時代力量官方臉書
台大經濟系教授鄭秀玲。圖／取自時代力量官方臉書
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