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影／遭暫緩提名！許淑華：我努力12年 高嘉瑜：我最沒爭議

2019-08-07 18:41聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

民進黨時代力量兩黨主席，昨(6日)見面談2020合作，區域立委選舉提名部分，雙方達成共識，只要任一方已完成提名區域，另一方將暫緩提名。此共識衝擊到台北市第七選區(信義 南松山)，民進黨原本有意提名台北市議員許淑華，挑戰現任國民黨區域立委費鴻泰，但因為時代力量已經提名陳雨凡，基於雙方合作關係，暫緩許淑華的提名作業。今(7日)許淑華出面受訪表示，外界都說民進黨要「禮讓」時代力量，「但這不是禮讓，這只是暫緩」，更爆料在消息一出，很多民眾都打電話給她抱怨，不滿民進黨做法，更揚言要去黨部抗議。許淑華也被問及時力推出的陳雨凡強不強，她笑說陳雨凡很努力，但她只努力了一年，自己已經努力了十二年，也希望外界不要以為民進黨暫緩就一定會禮讓，目前黨中央態度是跟時力整合力抗國民黨，她也不願給黨中央太大壓力，相信努力會被看到。

台北市其他選區立委提名如港湖、文山、大安、中山也都因為受到兩黨合作關係，提名作業一併遭到暫緩，「港湖女神」高嘉瑜因為過於「友柯」的形象，讓外界猜測因此成為黨中央針對的對象。但她本人認為並沒有受到黨中央針對，但提醒黨中央離選舉只剩下四個多月，要加緊腳步，猶豫不決只會讓艱困選區的選情雪上加霜，她也表示如果黨認為她「黨性不堅強」也可以推派其他人，不一定非她不可，但她自認自己是能夠集結第三勢力，帶來最大利益的最強參選人。至於被質疑會不會動搖，加入柯文哲組的民眾黨，高嘉瑜表示自己一直都屹立不搖、而且原地不動，相信大家都有看到她的認真。

民進黨有意提名北市議員許淑華轉戰立委，但因為民進黨與時力合作共識，暫緩提名。記者...
民進黨有意提名北市議員許淑華轉戰立委，但因為民進黨與時力合作共識，暫緩提名。記者謝育炘／攝影
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台北市議員高嘉瑜有意參選第4選區（內湖南港區）立委，民進黨擬7日中執會提名高嘉瑜...
台北市議員高嘉瑜有意參選第4選區（內湖南港區）立委，民進黨擬7日中執會提名高嘉瑜，不過最後沒有提案。記者謝育炘／攝影
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