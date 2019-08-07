影／遭暫緩提名！許淑華：我努力12年 高嘉瑜：我最沒爭議

2019-08-07 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



民進黨和時代力量兩黨主席，昨(6日)見面談2020合作，區域立委選舉提名部分，雙方達成共識，只要任一方已完成提名區域，另一方將暫緩提名。此共識衝擊到台北市第七選區(信義 南松山)，民進黨原本有意提名台北市議員許淑華，挑戰現任國民黨區域立委費鴻泰，但因為時代力量已經提名陳雨凡，基於雙方合作關係，暫緩許淑華的提名作業。今(7日)許淑華出面受訪表示，外界都說民進黨要「禮讓」時代力量，「但這不是禮讓，這只是暫緩」，更爆料在消息一出，很多民眾都打電話給她抱怨，不滿民進黨做法，更揚言要去黨部抗議。許淑華也被問及時力推出的陳雨凡強不強，她笑說陳雨凡很努力，但她只努力了一年，自己已經努力了十二年，也希望外界不要以為民進黨暫緩就一定會禮讓，目前黨中央態度是跟時力整合力抗國民黨，她也不願給黨中央太大壓力，相信努力會被看到。