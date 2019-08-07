【重磅快評】看過柯P創黨秀 理解郭董說了「胡說八道」

2019-08-07 18:03 聯合報 主筆室



返國一星期的鴻海集團創辦人郭台銘始終沒有公開露面，引發外界諸多揣測，今天週刊報導台北市長柯文哲已經在8月1日與郭會面，郭還問柯「你要不要來幫我？」，柯文哲說爆料內容「三分真七分假」，一時之間，「郭柯王」結盟彷彿成型，不過，郭台銘幕僚稍早轉述郭台銘「胡說八道」的說法，算是為郭柯王合作定了調。

週刋爆料，台北市長柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘早在8月1日就已會面，郭當面直接問柯「你要不要來幫我？」還霸氣對柯說，「那我們就來討論如何贏！」柯當面獻策，點出郭在初選期間的缺失，建議找專家來上課云云。

如果這場會面只有柯文哲、郭台銘、蔡壁如、郭守正及劉宥彤五人，外界確實難以探知會談內容，但也加大週刊的作文空間，對於柯文哲而言，他急於取得郭台銘的合作，他雖消遣週刊是政治科幻小說，但他在中間的操作也不亞於週刊。

事實上，柯文哲說「三分真七分假」，郭台銘幕僚劉宥彤說「郭台銘指這種事情過於枝微末節的事，我不想看媒體的腳本」，雙方都沒有否認有這場郭柯會；事實上，在立法院前院長王金平稍早坦認八月五日他已和柯文哲見過面，兩人還聊得很愉快，郭柯會即使曝光，也沒有那麼敏感了，只是會談內容如果偏離雙方認定的事實及想法，當然會有不同說法。

站在柯文哲立場，在組黨之後，他要維持聲量必得與郭台銘拉在一起，目前也確實只有他和郭台銘有接觸的管道，他怎能不好好利用？但他可不希望很快就「玩死」郭台銘，模糊、神秘及距離才能產生美感，媒體不太可能從他嘴裡得到事件的全貌。

郭台銘則不然，他當然知道他現在是整個2020大選舉足輕重的砝碼，挹注任何一方，都會對大選產生結果截然不同的關鍵性影響，但他關注的並不是總統這個職務，而是兩岸路線立場及國家經濟發展，他還在等韓國瑜及柯文哲的答案，只是兩人都畫錯了重點。

韓國瑜請國民黨主席吳敦義出面整合，但吳敦義並不能代韓國瑜答卷，吳敦義痛批柯文哲剽竊台灣民眾黨，實際上是氣憤柯文哲百般拉攏郭台銘；而柯文哲組黨聲明中不見兩岸政策立場與主張，郭台銘即使對八月一日的郭柯會很滿意，但在看過柯文哲的創黨秀後，恐怕也只有搖頭了，難怪「胡說八道」的話都出籠了。