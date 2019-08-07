八一「郭柯會？」郭幕僚：郭台銘認為大部分不真實

2019-08-07 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



郭台銘、柯文哲、王金平的結盟受到注目，針對周刊報導郭台銘和台北市長柯文哲在8月1日就已會面，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天受訪表示，她自己覺得應該沒有這個事情，她有向郭台銘提到媒體的報導，她觀察郭台銘的反應，覺得郭台銘認為整篇報導絕大部分不是真實的，郭台銘甚至對部分內容說，「真是胡說八道，不可能有這些事情。」

劉宥彤表示，她稍早有短暫與郭台銘碰面，有和郭說今天有媒體報導，郭沒有看過內容，認為這種事情太過於枝微末節，不太想知道媒體寫的腳本是什麼。

針對報導有寫到劉宥彤在現場，劉宥彤說，她沒有在現場，沒有辦法幫大家回答一些臆測的問題，比如誰講了什麼話，但她今天觀察郭台銘的反應，覺得郭台銘認為整篇的報導絕大部分不是真實的

至於是否有與高雄市長韓國瑜聯繫？劉宥彤表示，有在媒體上聽到很多聯繫的方式，但是從未在郭台銘這邊有得到驗證，所以無法回答。

針對郭、柯、柯王能否結盟成為鐵三角？劉宥彤表示，目前沒有什麼鐵三角，如果對於郭台銘關心的中美貿易，另外兩位也有興趣的話，彼此聊一聊也無仿。

劉宥彤特別提到，郭台銘希望成立「永齡青年平台」，也想聽聽年輕人的想法；對於中美貿易及香港問題，只要是關心國家前途或是中美貿易台灣發展的 任何意見，郭台銘都願意聽。