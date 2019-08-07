親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
新課綱科技教學
政治
軍事
綜合

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

中颱利奇馬最新預測路線出爐 今5點半發海警、估明晨發陸警

八一「郭柯會？」郭幕僚：郭台銘認為大部分不真實

2019-08-07 16:28聯合報 記者王寓中╱即時報導

郭台銘柯文哲、王金平的結盟受到注目，針對周刊報導郭台銘和台北市長柯文哲在8月1日就已會面，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天受訪表示，她自己覺得應該沒有這個事情，她有向郭台銘提到媒體的報導，她觀察郭台銘的反應，覺得郭台銘認為整篇報導絕大部分不是真實的，郭台銘甚至對部分內容說，「真是胡說八道，不可能有這些事情。」

劉宥彤表示，她稍早有短暫與郭台銘碰面，有和郭說今天有媒體報導，郭沒有看過內容，認為這種事情太過於枝微末節，不太想知道媒體寫的腳本是什麼。

針對報導有寫到劉宥彤在現場，劉宥彤說，她沒有在現場，沒有辦法幫大家回答一些臆測的問題，比如誰講了什麼話，但她今天觀察郭台銘的反應，覺得郭台銘認為整篇的報導絕大部分不是真實的

至於是否有與高雄市長韓國瑜聯繫？劉宥彤表示，有在媒體上聽到很多聯繫的方式，但是從未在郭台銘這邊有得到驗證，所以無法回答。

針對郭、柯、柯王能否結盟成為鐵三角？劉宥彤表示，目前沒有什麼鐵三角，如果對於郭台銘關心的中美貿易，另外兩位也有興趣的話，彼此聊一聊也無仿。

劉宥彤特別提到，郭台銘希望成立「永齡青年平台」，也想聽聽年輕人的想法；對於中美貿易及香港問題，只要是關心國家前途或是中美貿易台灣發展的 任何意見，郭台銘都願意聽。

郭台銘柯文哲
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

獨／轉傳蘇揆丟筆影片 高雄處前副處長顏正義提早退休

2019-08-07 15:39

港湖女神七夕憂心防颱 超萌自拍卻電翻網友

2019-08-07 15:59

小英3月才去過 諾魯與法務部簽司法互助條約

2019-08-07 16:10

廢印花稅高市預算少10億 韓國瑜：盼政院提出解決方案

2019-08-07 16:38

取消印花稅流失10億餘元 侯友宜：編預算很辛苦

2019-08-07 16:35

郭柯王結盟組鐵三角？劉宥彤：目前「絕對沒有這件事」

2019-08-07 16:25

影／傳郭柯已密會 柯文哲：典型的三分真七分假

2019-08-07 16:21

民進黨中執會通過 林昶佐、洪慈庸兩選區不提名

2019-08-07 15:35

許能通搶頭香 登記爭取國民黨嘉義縣山區立委選舉提名

2019-08-07 15:21

「抗韓戰將」陳柏惟與洪慈庸會面 盼擊退派系舊政治

2019-08-07 15:17

國民黨有現任執政優勢 民進黨雲林立委選情不輕鬆

2019-08-07 15:15

婦聯會移轉國有首開庭 雷倩：堂堂正正爭生存

2019-08-07 14:38

北市艱困選區作業 民進黨中正萬華立委確定不提名

2019-08-07 14:36

謝長廷終止收養關係 謝維洲改姓「張」

2019-08-07 14:35

【重磅快評】柯黨征戰天下，兩岸立場如何搪塞民眾？

2019-08-07 14:32

苦苓：只要自問這3問題就會投小英 網友：還是不會

2019-08-07 14:31

APPU年會閉幕 蘇嘉全：未來印太加強跨國議題合作

2019-08-07 13:50

吳敦義親自勸進 國民黨今再提名謝淑亞等8立委參選人

2019-08-07 11:52

戰神單挑藍綠白 他要挑戰黃國昌「汐止很久沒有立委」

2019-08-07 11:48

拿替代效果分析民眾黨 蔡正元：時力下屆立委1席都沒有

2019-08-07 11:37

王浩宇出現在汐止市區 網友：乾脆直接挑戰侯友宜

2019-08-07 11:18

黃國昌為慶富案下戰帖 與國、民、民眾三黨公開辯論

2019-08-07 11:15

王金平主持公聽會 證實與柯文哲見過面

2019-08-07 11:10

謝淑亞點頭了！國民黨雲林下屆立委將由2名女將出征

2019-08-07 10:52

謝維洲、謝長廷斷父子關係 民進黨謝系幾乎解散

2019-08-07 10:52

兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43

【重磅快評】三颱共舞，只想放颱風假？

2019-08-07 09:17

蘇貞昌七夕教撩妹 「結婚合併申報的稅比較划算」

2019-08-07 09:02

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

大小綠主席會 敲定「未定立委暫不提名」

2019-08-07 00:01

蘇煥智將創「台灣維新黨」村里長喊組「基層聯盟」

2019-08-06 23:56

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

婚育租金補貼9月上路 陳其邁樂秀牛郎織女漫畫

2019-08-06 21:31

小編七夕大造反 綠委陳年婚紗照全都露！

2019-08-06 20:11

因應利奇馬颱風 蘇貞昌指示召開前置情資研判會議

2019-08-06 19:43
看更多

熱門文章

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

蔡英文、柯文哲徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

2019-08-07 08:00

不分區將提滿34席 柯文哲：要有征戰天下的決心

2019-08-06 17:59

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火「我也無怨無悔！」

2019-08-06 18:26

李豔秋促藍組「復仇者聯盟」 韓總統、朱副手、郭閣揆

2019-08-07 08:07

郭台銘未表態 最新民調：33.9%支持郭以無黨籍參選

2019-08-07 14:18

柯文哲不可能投入大選了！邱毅：大坑等著郭台銘跳

2019-08-06 17:26

一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32

【重磅快評】三颱共舞，只想放颱風假？

2019-08-07 09:17

陸軍八軍團 夜哨士兵持槍連發自傷身亡

2019-08-07 10:45

「利奇馬」攪局 韓國瑜郭台銘8日晚上無緣碰面

2019-08-06 22:51

陳水扁預測 2020總統大選如「三腳督」一定會有棄保

2019-08-06 17:28

韓國瑜揭露「選舉最大秘密」 大家紛紛跟進洩密

2019-08-07 12:11

館長批柯允許雙重黨籍 只會招來「蟑螂老鼠屎」

2019-08-07 03:22

整合郭營 藍傳「登門請益」表姐夫張忠謀

2019-08-06 23:32

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13

謝淑亞點頭了！國民黨雲林下屆立委將由2名女將出征

2019-08-07 10:52

苦苓：只要自問這3問題就會投小英 網友：還是不會

2019-08-07 14:31

郭柯將合拚2020？郭台銘：相關報導內容胡說八道

2019-08-07 16:02

八軍團陸軍203旅士兵在崗哨亭開3槍自戕

2019-08-07 10:49

謝維洲、謝長廷斷父子關係 民進黨謝系幾乎解散

2019-08-07 10:52

與柯文哲達成贊助、合作默契？ 郭台銘陣營：胡說

2019-08-07 10:38

不分區提滿34席 柯主席領軍「征戰天下」

2019-08-06 23:25

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

戰神單挑藍綠白 他要挑戰黃國昌「汐止很久沒有立委」

2019-08-07 11:48

王金平證實周一跟柯文哲會面 未來是否合作留伏筆

2019-08-07 11:00

柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

2019-08-06 19:22

柯文哲：國家資源不當使用是貪汙

2019-08-07 00:09

【即時短評】柯文哲以柔克剛 打如意算盤？

2019-08-06 22:44

超閃！柯文哲組黨 陳佩琪：今後你遇到什麼我都會跳出來

2019-08-06 19:18

吳敦義擔心找不到郭台銘 王金平：是不是有點慢了？

2019-08-07 11:34

垃圾不分藍綠白…柯P這些金句 政敵撿槍改造反擊

2019-08-07 09:00

兩黨會談／時力、民進黨達共識 對方已提名選區暫不提名

2019-08-06 19:13

獨／轉傳蘇揆丟筆影片 高雄處前副處長顏正義提早退休

2019-08-07 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top