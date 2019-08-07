獨／轉傳蘇揆丟筆影片 高雄處前副處長顏正義提早退休

2019-08-07 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片遭火速拔官調職，甚至記大過處分，後來還遭刑事局約談，據悉，顏正義以另有生涯規劃為由，聲請提前退休獲准，今天生效。

顏正義在「展抱18期」群組轉傳蘇揆摔筆影片，遭人截圖流出後，又爆出轉傳同婚立法圖片，最後丟官調職，調查局內不少人認定是自家人所為。據了解，有人懷疑將群組對話截圖流出的人，可能性最高的是同為調查班18期、高雄處前三民站主任陳導民。

顏正義在調查局內被喻為掃毒幕後英雄，曾逮捕「笙宏號」貨輪500公斤Ｋ毒幕後大毒梟莊錦聰，領導風格與待人處事極受基層肯定，此次拔官事件讓不少基層反彈。

顏正義是調查班18期，2014年2月南機站破獲「海順財」漁船走私375公斤Ｋ毒案時，顏剛接下南機站主任，顏獲悉吸「海順財」與「笙宏號」走私的幕後主嫌均為旗津區毒品走私大咖莊錦聰，暗中調兵遣將督導辦案，同年5月順利將莊逮捕。