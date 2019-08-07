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民進黨中執會通過 林昶佐、洪慈庸兩選區不提名

2019-08-07 15:35聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨中執會今進行第二波立委徵召提名，桃園市第五選區（平鎮、龍潭）提名現任不分區立委、客家文學大老鍾肇政媳婦蔣絜安，及提名屏東縣政府原住民處長伍麗華，參選山地原住民立委。

另外，台北市第五選區、台中市第二、三選區及桃園市第五選區，民進黨均不提名。台北市第五選區有甫退出時代力量的現任立委林昶佐參選，台中市第三選區有時代力量現任立委洪慈庸參選，民進黨與台灣基進共推的基進黨發言人陳柏惟在台中市第三選區參選，桃園市第五選區支持無黨籍立委趙正宇。

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