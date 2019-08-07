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許能通搶頭香 登記爭取國民黨嘉義縣山區立委選舉提名

2019-08-07 15:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

國民黨嘉義縣黨部今天起3天，辦理下屆山區立委提名初選登記，參選民雄鄉長落敗的許能通上午搶頭香登記，繳交110萬元領表及登記費，爭取提名，挑戰民進黨資深立委陳明文，提出「回歸山區立委由山區子弟擔任」等六項政見訴求，許能通2月26日申請回復黨籍，符合初選資格。

許能通說，他的六項政見訴求:找回軍公教尊嚴；替農民找出路；為勞工拚出路；匡正民進黨不仁不義法令；崇尚中華倫理道統守護中庸天道；回歸山區立委由山區子弟擔任。他強調，初選勝出將聯合在野陣營，結合「反陳明文」勢力，挑戰陳明文。

66歲許能通就讀崑山工專加入國民黨知青黨部，出社會工作，曾輔選國民黨前省議員呂秀惠，後投入農民運動退黨，加入民進黨曾任中央執行委員及選對會召集人，後對民進黨執政不滿，去年參加民雄鄉長選舉，今年2月26日申請回復黨籍。

他曾經營有線電視，目前經營安養院，40年來參加過許多大小選舉，從民雄鄉代、鄉長、議員、立委、國代，幾乎無役不與，曾當選鄉代。

黨部規定登記資格:入黨或回復黨籍滿4個月，即4月9日（含當日）以前入黨或回復黨籍，黨籍完備恢復黨籍滿1年，依規定繳納黨費，並具黨權者，許能通2月26日申請回復黨籍，符合規定。

黨部主委蔡明顯說，他先後與前立委林國慶、青輔會前主委陳以真見面，拜會議員林于玲、民雄農會總幹事涂文生，參選縣長失利的中正大學教授吳育仁，他們都無參選意願。

國民黨嘉義縣黨部今天起3天，辦理下屆山區立委提名初選登記，參選民雄鄉長落敗的許能...
國民黨嘉義縣黨部今天起3天，辦理下屆山區立委提名初選登記，參選民雄鄉長落敗的許能通上午搶頭香登記。圖／黨部提供
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國民黨嘉義縣黨部今天起3天，辦理下屆山區立委提名初選登記，參選民雄鄉長落敗的許能...
國民黨嘉義縣黨部今天起3天，辦理下屆山區立委提名初選登記，參選民雄鄉長落敗的許能通（左）上午搶頭香登記。圖／黨部提供
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