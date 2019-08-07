「抗韓戰將」陳柏惟與洪慈庸會面 盼擊退派系舊政治

2019-08-07 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



民進黨和台灣基進黨合作，推基進黨發言人陳柏惟到台中立委第二選區參選，當綠營的刺客，對戰國民黨現任立委顏寬恒。陳柏惟今日與時代力量立委洪慈庸會面交流，洪慈庸勉勵陳柏惟，從中台灣匯集本土能量，也為中台灣帶入新力量。

洪慈庸表示，陳柏惟參選的沙鹿及大烏龍地區位於台中海線，而洪慈庸的家鄉、台中市第三選區后里及潭雅神地區則位於台中山線，選區恰好在台中兩端，也同時緊鄰在旁。洪慈庸也說，這兩區同樣是幅員廣大、「傳統派系實力強大」的區域，青年參選必定艱困，但也因此別具意義。

洪慈庸說，在捍衛台灣的大目標下，也期盼中台灣的新生力量，一同擔起「改變政治文化」的目標。4年深入基層經營，相當清楚要根本改變政治文化沒有特效藥。新的政黨要用新的方式經營基層，也必須要長期持續的對話和理解，去開創新的空間、「防止派系舊政治復辟」。洪慈庸說，「這也是即使艱困，我還是堅持參選區域立委的原因。」