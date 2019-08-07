你要不要來幫我？週刊爆柯文哲獻策郭台銘找專家來上課

2019-08-07 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



2020總統大選激烈，台北市長柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘兩人合作的傳聞不斷，今天傳出兩人早在8月1日當天就已會面。對此柯文哲今受訪時笑說週刊報導讀起來都覺得津津有味，寫得活靈活現，典型「三分真、七分假」；根據鏡週刊報導，1日晚上的會面，郭當面問柯「你要不要來幫我？」還霸氣對柯說，「那我們就來討論如何贏！」柯當面獻策，點出郭在初選期間的缺失，建議找專家來上課。

不過，稍早郭台銘的幕僚劉宥彤受訪，否認有週刋報導的情事，內容應是臆測，有如政治小說，郭台銘說沒有看過內容，「這種事情過於枝微末節的事，我不想看媒體的腳本」。

鏡週刊指出，郭台銘是在1日晚上約8點多邀柯文哲見面，柯由蔡壁如陪同，郭台銘則與兒子郭守正一起出席，5人密談2個多小時，見面後，郭開始滔滔不絕闡述自己對國家經濟的憂心，並提出自己對經濟方向的國政願景，談了近40分鐘後，郭開口問了柯文哲說，「你要不要來幫我？」柯不改一貫風格回：「選得贏我才來幫忙！」郭接著回應：「好！那我們就來討論如何贏！」

鏡週刊報導，郭柯兩人對談時，柯直接說，「你就是霸氣老闆，應該維持自己一貫的形象」，他接著更直言，郭台銘在初選階段的表現欠佳，「初選選得不好，有些你一定要改，你若要選，那我可以來幫你！」，柯並具體說，郭公開講話的儀態、手勢都不太好，如果要選，那一定要找專家來上課。

鏡週刊指出，談到後來，柯文哲還當面請教郭台銘有關美中經濟貿易戰的看法，郭台銘暢所欲言，2小時的交談中，兩人有說有笑。