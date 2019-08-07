綠營民調：一對一對決 蔡英文大勝韓國瑜近20％

2019-08-07 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



親綠團體台灣制憲基金會今發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調，總統蔡英文無論是一對一對決高雄市長韓國瑜，或是「三腳督」加入台北市長柯文哲，民調均處於領先。其中，一對一對決韓國瑜時，蔡、韓兩人支持度分別為51%、31.2%，蔡英文更是大幅領先近20%。

民調記者會由台灣制憲基金會民調委員會召集人李明峻主持，趨勢民調公司總經理吳世昌說明民調結果，基金會執行長林宜正擔任與談人，最後由董事長辜寬敏總結。

民調結果顯示，若蔡英文對決韓國瑜，兩人支持度分別為51%、31.2%，蔡領先韓19.2%。如果是蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三腳督」，三人的支持度分別是，蔡英文41.9%、韓國瑜25.7%、柯文哲22.6%。鴻海創辦人郭台銘，則有33.9%的民眾支持以無黨籍的身分參選總統。

至於2020總統看好度，民調結果顯示，蔡英文39.2%、韓國瑜27.9%、郭台銘12.5%、柯文哲12.4%。