婦聯會移轉國有首開庭 雷倩：堂堂正正爭生存

2019-08-07 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黨產會認定婦聯會名下財產除「保管委員會經費」外，共387億元為不當取得財產，應移轉為國家所有，其中包含381億元現金存款、股票及公告現值約6億元的不動產。婦聯會不服提告，台北高等行政法院今上午首度開庭，主委雷倩親自出庭，她強調堂堂正正面對指控，「爭生存、爭名譽是最重要任務！」

黨產會去年2月作出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織；今年3月19日再祭出第二波行政處分，認定婦聯會的財產為不當取得，命其資產移轉國有。

婦聯會針對移轉國有案聲請停止執行，北高行認為金額甚鉅，情況緊急並有難以回復的損害，因此裁准。經抗告，最高行政法院認為逕行移轉國有將致婦聯會財產權受到不測損害，駁回抗告確定。

另外，婦聯會也就被認定為國民黨的附隨組織、財產移轉國有，各別提出本案訴訟欲撤銷原處分，前者目前裁定停止審理、聲請釋憲，後者則在今上午首度開庭進行準備程序。

婦聯會委任律師林繼恆主張，原處分有三大重大違法之處，包括婦聯會對聽證或調查報告準備回應時間僅兩周，比起黨產會長達數月準備，落差極大，本件程序保障顯有不足；黨產會未依婦聯會請求再開聽證，更未於原處分斟酌全部聽證紀錄並說明採納與否理由，程序有嚴重瑕疵，違反行政程序法第108條及釋字709號解釋意旨。

他指出，黨產會在聽證程序後，持續要求婦聯會提供財產估算算式等資訊，可證聽證程序未達可做成處分程度，卻拒絕再開，顯有事實調查不完備之程序瑕疵，違反行政程序法第65條。

法官庭末諭知候核辦。雷倩受訪說，在開庭程序中，可以明顯看出黨產會做的處分不旦有違憲之虞，更可能完全違背行政程序法。程序正義都沒辦法做到，黨產會又用任意推定的方式，剝奪一般小老百姓、機關財產，事實上是台灣最大憲政危機，期待能在北高行得到一個正義的判決。

雷倩說，今天婦聯會主管全體出席，代表著我們堂堂正正，正面對黨產會的不當指控的態度，我們一向「有什麼話，說什麼話，直球對決！」用事實真相來爭婦聯會的生存，「爭生存、爭名譽，都是我們現在最重要的任務。」