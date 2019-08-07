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北市艱困選區作業 民進黨中正萬華立委確定不提名

2019-08-07 14:36聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

民進黨北市艱困選區徵召作業遲遲未定案，原訂民進黨中執會今中午機開會討論，不過卻因和時代力量、社民黨等小黨「禮讓」與否喬不攏，最後依舊沒有提案，僅確定民進黨在台北市第五選區(中正萬華)不提名，將由無黨籍立委林昶佐對上前立委林郁方。

時代力量目前在台北市第七選區(信義、南松山)提名律師陳雨凡，黨祕書長、小燈泡媽委任律師陳孟秀則是投入台北市第3選區（中山、松山）迎戰現任立委蔣萬安；社民黨范雲則是積極佈局第六選區(大安)。

不過由於民進黨市議員許淑華、高嘉瑜、簡舒培等三人，都不排除參選上述三個選區，導致禮讓與否至今喬不攏。

民進黨主委陳正德表示，過去是希望尊重有現任的選區，只要有現任議員就不提名，希望大家互相尊重，這個原則全國通用，這樣子才可以談下去，但如今談好一區，另一區又蹦出一個，這樣子就很難再談下去。

陳正德強調，要和其他政黨談合作，要開誠布公，政治誠信一定要有，而不是逼播你就範的方式，令人難以接受。

許淑華則說，2020立委佈局，大家應該要一起合作，打贏選戰，這次等於是「台灣派」的整合，應該要全面做好規劃。

許淑華說，相信黨中央也很辛苦，也希望他們可以看到自己在基層的努力，近來也接到很多民眾的抱怨，認為第七選區禮讓了兩屆，效果都不理想，希望不要再禮讓。陳雨凡也很努力在基層，但他努力了一年，我們努力了十二年，相信基層看得到，希望可以做不同規劃，大家團結在一起，推出最好、最容易打贏選戰的人出來。

民進黨北市時代力量
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