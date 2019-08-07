【重磅快評】柯黨征戰天下，兩岸立場如何搪塞民眾？

2019-08-07 14:32 聯合報 主筆室



台灣民眾黨成立，創黨宣言痛斥藍綠兩黨以統獨議題對抗，以意識形態治國，於是柯文哲誓言將領軍「征戰天下」。不過，天下擾攘，兩岸動盪，柯文哲誓師，諸般理由講好講滿，獨不見柯黨的兩岸政策立場與主張？

柯文哲在創黨宣言中說明了成立政黨的理念初衷、現況憂慮、台灣價值與傳承使命，但這篇「台灣民眾黨，創黨大會宣言」，內容其實不太像一個政黨的創黨宣言，反而比較像柯主席絮絮叨叨的個人憂時感言。台灣民眾黨的起手式，果然「柯黨」無誤。

去年柯文哲爭取市長連任，曾經再度尋求民進黨的支持，卻被蔡英文烤問，要求再確認一次台灣價值；柯文哲打個哈哈說，他也很想知道蔡英文的台灣價值是什麼。柯文哲這張「沒有完成的答卷」，於是成為綠白征伐交戰的理由。

如今柯文哲終於在創黨宣言中用了超過三分之一以上的篇幅，要把那張「沒有完成的答卷」填好填滿：「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這些普世價值在台灣的實現，就是台灣價值」。不過，民進黨去年九合一選舉就把答卷沒收，2020還給補考嗎？

當初蔡英文要求柯文哲對台灣價值再確認的原因是，柯文哲上任後提出「兩岸一家親」，讓原先挺柯的綠營支持者不滿，柯文哲必須讓民進黨支持者覺得「他是一個我們可以一起作戰的人」。

弔詭的是，如今柯文哲在這份遲交的答卷上，填好填滿了台灣價值後，「兩岸一家親」也就沒空白地方可寫了。

事實上，在3200字的創黨宣言和7條的黨章裡，不只「兩岸一家親」匿蹤，柯Ｐ與柯黨的兩岸政策立場與主張，也躲了起來，暫不見客。

柯黨只在黨章中提到，「黨將遵守國家現有憲政體制，內政上強化國家治理以興利除弊，對外關係上則採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。」

蔡英文曾在說明她的「維持兩岸現狀」主張時，借「中華民國憲政體制」一用；柯文哲也用「憲政體制」來說明他的對外關係。但柯黨的「對外關係」是否是抱括了兩岸關係定位、立場與主張？

柯文哲六月間才在接受媒體專訪時還說，兩岸事務不是外交關係，也不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係，所以在目前要遵守體制，然後再改善現狀。那麼，柯黨成立，卻不見兩岸定位、立場與政策主張？