APPU年會閉幕 蘇嘉全：未來印太加強跨國議題合作

2019-08-07 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院長蘇嘉全今天主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」(簡稱為APPU)第49屆年會閉幕式，蘇表示， 推動國會外交，並促進我國與各國更多實質交流與合作，台灣已成為「中美洲議會」（PARLACEN）、「中美洲及加勒比海盆地國會議長論壇會議」（FOPREL）永久觀察員、也是「民主太平洋聯盟」（DPU）與「亞洲國會議員聯合會」（APPU）的正式會員。立法院也正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望各代表團大力支持。

蘇提到，APPU作為以國會議員為主體的國際會議，歷經數十年時光的洗禮，也克服了諸多問題，這次APPU年會主題為「海洋民主與永續印太」，經過連日討論，對於未來印太地區各國加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，作出重大貢獻。透過立法與行政的合作關係， ㄧ定將有助各國政府在制定相關政策及解決問題時，作為決策參考。