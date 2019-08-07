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余宛如：謝謝中國退出 還給台灣乾淨金馬獎

2019-08-07 12:09聯合報 記者林麗玉╱即時報導

中國國家電影局確定暫停大陸影片和人員參加2019第56屆金馬影展。民進黨立委余宛如今天在臉書表示，「謝謝中國自願退出，還給台灣乾淨金馬獎」。余表示，中國用政治指導藝術、霸凌台灣，這次中國國家電影局宣布暫停參加金馬獎，對飽受紅色因素攪擾的金馬獎與台灣人民來說，恰好是一個禮物。

余提到，中國「自願退出」金馬影展，看似是打壓杯葛，但恰好是一件大好事。余說，金馬獎是全球華人圈極具公信力的電影大獎，除了台灣擁有優秀的電影人才之外，更歸功台灣是自由民主國家，能夠讓電影創作不受政治力的干擾。如今，終於還給台灣與全球華人一個乾淨的金馬獎，金馬獎的頒獎典禮晚會，終於不必成為「懷著政治目的」的中國電影人撒野的舞台。

余說，中國用政治指導藝術、霸凌台灣，但金馬獎還是開放中國電影作品參賽，讓中國的異議電影也有空間嶄露頭角，就足以證明金馬獎如海洋般的包容度。但很可惜中國並不領情，極盡所能讓金馬獎染紅，最為人所知的例子是去年中國藝人涂們，他一席「特別榮幸再次來到「中國台灣」金馬獎頒獎，他感到了『兩岸一家親』」的言論，大吃金馬獎的豆腐，引起台灣電影人與民眾的群情激憤。

余表示，中國的紅色勢力向全球擴張，文化與藝術被中國當成滲透工具，就連美國好萊塢也開始警覺及抵制，台灣也該跟進。美國副總統彭斯去年10月就發表演講，點名2部好萊塢影片《殭屍世界大戰》（World War Z）、《赤色黎明》（Red Dawn），為了進入中國市場而刪除部分內容。

余提到，美中貿易大戰帶頭全球圍堵中國的紅色勢力，中國經濟下滑壓力巨大，中國的國力已經衰退，國際形象醜陋，現在霸凌台灣其實都得到反效果。沒有中國紅色汙垢的金馬獎，更顯創作自由、刻劃真實及海納百川，一定可以再度閃耀華人電影圈至高榮譽的金光。

民進黨立委余宛如。圖／本報資料照片
民進黨立委余宛如。圖／本報資料照片
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民進黨立委余宛如今天在臉書表示，「謝謝中國自願退出，還給台灣乾淨金馬獎」。圖／擷...
民進黨立委余宛如今天在臉書表示，「謝謝中國自願退出，還給台灣乾淨金馬獎」。圖／擷取自余宛如臉書
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