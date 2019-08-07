抗韓戰神來台中選的理由？阻止韓國來的魚游到總統府

2019-08-07 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



民進黨與台灣基進合作推出「抗韓戰神」台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第二選區立委選舉，對戰國民黨立委顏寬恒， 陳柏惟今天說，他和台中沒有淵源，參選是因為立法院是政策決定，提供選民新的選擇；他相信台灣民主自由，不會怕變消波塊，他也不會主動挑釁對方，他主打政策議題，「在烏溪上築起一道長牆，阻止外來種韓國來的魚游到總統府」高雄人已深受其害，不能讓其他台灣人也落入煉獄。

「抗韓戰神」陳柏惟將揮軍台中，迎戰國民黨立委顏寬恆，高雄市觀光局長潘恒旭曾在臉書對陳柏惟開酸，批他「落跑惟一」、「支持顏寬恒讓你變消波塊」。

今天上午十時，陳柏惟與民進黨議員陳世凱共同舉辦抗中保台聯合普度儀式。陳柏惟被問及「為何來台中選？」「不怕變消波塊？」回應，他參選是因為立法院是政策決定，提供選民新的選擇；他相信台灣民主自由，不會怕變消波塊，他也不會主動挑釁對方，他主打政策議題。

他和台中沒有淵源，參選是因為立法院是政策決定，提供選民新的選擇；他相信台灣民主自由，不會怕變消波塊，他也不會主動挑釁對方，他主打政策議題，「在烏溪上築起一道長牆，阻止外來種韓國來的魚游到總統府」高雄人已深受其害，不能讓其他台灣人也落入煉獄。

陳柏惟說，他在台中市立委選舉第二選區的民進黨議員陳世凱決定不參選立委選舉，他尊重陳世凱的前題下，參選此區。他以有中央立法能力的年輕人之姿挑戰顏寬恒，他和台中沒有淵源，他這二周將在台中市第二選區密集拜訪基層、做「政策方面」的功課。

陳柏惟指出，他在八月十日將在高雄舉辦給高雄人一封情書活動，他認為，還是要跟高雄人交待一下。他會告訴高雄鄉親，高雄有一位市長很辛苦，請鄉親努力的凸下去，明年就可以罷免了，鄉親要繼續加油，

陳世凱說，上次立委選舉，有第三位參選人，顏寬恒沒有過半，他相信這次選舉，如果在努力一下，相信不會輸給當事人。