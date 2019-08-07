誰減0誰加0？郝明義點評蔡韓柯郭

2019-08-07 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



總統大選熱，資深出版人郝明義在臉書發表「減0與加0系列 」，發表對蔡英文、韓國瑜、柯文哲、郭台銘的觀察。

郝明義說，人生為了財富奮鬥，是在追求數字後面加0，或者說，避免減0的遊戲。他表示，這次總統大選，也可以使用這減0與加0的比喻。

他說，蔡英文政府被抨擊的問題，可以說主要都在減0，例如中華郵政園區標案的高層關說爭議、總統府出現集體走私香菸案。這許多黑箱和爭議行為，是在破壞政府運作的體制和基礎。用前面的比喻來說，很像是給財富減0，讓財富縮水。

郝明義說，政府運作的體制和基礎之遭到破壞，雖早在國民黨執政的時候就開始，但蔡英文完全執政之後，不但坐視改革的機會流失，還經常利用憲政體制的漏洞，擴大自己恣意而為又不必負責的空間，造成許多病灶「青出於藍而勝於藍」。

他說，韓國瑜從沒反省今天中華民國政府體制崩壞的根源、腐壞的陋習，多是從國民黨來的，還有極大的數字前頭加0的風險。

他表示，對一個總統候選人來說，什麼是加0的風險？就是在兩岸問題上，守不住國家主權與安全的底線。守不住這一點，不管你發了什麼大財，都等同於在財富數字前頭加了一個0，於是一切歸零。

郝明義表示，正因為韓國瑜和國民黨一直給人在國家主權與安全前面可能多個0的疑懼，所以蔡英文和民進黨可以有恃無恐地繼續做他們減0的事。

至於柯文哲，郝明義說，柯講出「中國現在不是朝北韓，而是朝新加坡方向移動」這種話，證明他對中國的認識是零。這樣想參選總統，在國家主權和安全前面加0的風險和韓國瑜沒什麼不同。

郝明義也以遠雄大巨蛋、社子島「區段徵收」案等為例，表示柯文哲可能造成減0的爭議，也不小於民進黨。

對於郭台銘，郝明義說，他在兩岸關係上，有確實不同於國民黨任何人（不只總統候選人）的新主張。不但堅持「一中各表」，還敢於表達那就是「中華民國」和「中華人民共和國」。

但郝明義認為，這樣一個敢於提出「兩國論」的郭台銘，對於政治的本質，以及對兩岸關係的認識，顯然不及格。

郝明義舉例，郭台銘接受《時代》雜誌訪問，談到中國持續以武力威脅台灣時，「郭台銘強調他與中國國家主席習近平的私人交情，可以發揮緩解兩岸緊張關係的作用。」但古人說：「大夫無私交」，官員都如此，更何況國家的領導人？把兩岸關係的緩解寄望於領導人之間的私人交情，是郭台銘對政治和兩岸關係不及格的證明。

郝明義臉書

www.facebook.com/rexhow.dna/posts/2650021901698665