吳敦義親自勸進 國民黨今再提名謝淑亞等8立委參選人

2019-08-07 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰2020立委選舉，國民黨立委提名布局倒數，下午中常會可望再提名包含全代會前已核定的連江縣立委陳雪生與台中市立委第1選區（清水大甲）參選人張顯耀，以及台東縣改徵召台東縣副縣長張志明等共8人，僅剩5個選區未完成提名。

為協調最後的艱困選區立委提名作業，國民黨主席吳敦義周一上午還親自約談包含雲林縣副縣長謝淑亞等人，勸進為黨一戰，要加快提名腳步全力求勝。

目前國民黨內尚未完成立委提名程序選區有11個與1個異動，其中全代會前核備的台中市第1選區（大甲清水）已徵召張顯耀，連江縣則提名陳雪生續戰爭取連任，今天將正式提名。新北市第4選區（新莊）則確定提名初選勝出的新北市議員陳明義。

此外，平地原住民追加提名台中市平地原住民議員黃仁，台南市第3選區（安南區）徵召台南市北區里長聯誼會長、振興里長童小芸，雲林縣第1選區（海區）協調由前立委張嘉郡回鍋角逐，雲林縣第2選區（山區）則確定徵召謝淑亞一搏。

較特別的是，7月3日已完成提名的台東縣立委參選人李建智，全代會前卻突然發出聲明稿宣布退選，黨將改徵召台東縣副縣長張志明接棒參戰。

國民黨今常會完成提名後，總計全國含原住民選區在內75個立委選區，已完成70個選區，共73個參選人提名。剩5個未提名選區，台中市第3選區（后里大雅）鎖定台中市副市長楊瓊瓔出馬再戰，金門縣與嘉義縣第2選區（山區）則以初選決定人選。

至於新北市第3選區（三重）與台南市第6選區（歸仁關廟）則仍在尋找合適人選，前者新北市民政局前局長江俊霆與前立委吳育昇被點名，後者則傳出考慮禮讓無黨籍台南市議員參選。