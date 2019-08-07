台日友好！這女歌手來台50多次陪伴九二一災民

2019-08-07 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



今年是台灣兩大災害921與88風災的20與10週年，行政院災防辦與震災基金會今起啟動系列活動，一路辦到921當日。政委吳澤成指出，北歐國家有句俗諺提醒自己，「沒有不對的氣候，只有穿不對的衣服」，系列活動盼提醒民眾居安思危。

行政院今舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」記者會，記者會邀請20年來台50多次關心地震災民的日本福音歌手森祐理獻唱，森祐理更以中文指出，她在日本阪神大地震時失去弟弟，但後來她從內心破洞看到很多人的悲傷與溫柔，因此台灣發生九二一大地震時，她便至埔里災區傳頌歌聲，多年以來在台灣的災害發生地點，與災民心手相連地唱歌，互相鼓勵，更希望自己成為台灣和日本之間建造良好友誼的橋梁。

為了感謝森祐理對災防工作的投入和貢獻，吳澤成也代替行政院長蘇貞昌頒發感謝狀，和以花蓮玫瑰石製作成台灣形狀的愛永不止息紀念獎牌，象徵森祐里對台灣的愛永不止息。

吳澤成表示，台灣是地震颱風頻繁發生的地區，基本上不能阻擋災害發生，但可以靠人民的警覺性，以及政府例行的防災、避災演訓將損傷減到最低，像是預防性撤離與避免居住在有風險的山坡地等等，更要透過過往的大型災難經驗，從災害過程、救災過程、復健過程、重建過程當中學習到精進的技能，讓災害發生時人民生命財產損失能降到最低。

吳澤成私下表示，之所以在週年期間辦系列活動，重點是提醒人民必須居安思危，要隨時去注意災害的發生，學習自己要怎麼第一時間把自己照顧好，培養人民的警覺性，像是面臨永晝與永夜交替的北歐國家，就有俗諺提醒自己，「沒有不對的氣候，只有穿不對的衣服。」