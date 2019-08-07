黃國昌為慶富案下戰帖 與國、民、民眾三黨公開辯論

2019-08-07 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。圖／本報資料照片 分享 facebook 時代力量立委黃國昌今天在臉書針對慶富案，公開邀請民進黨、國民黨、柯文哲的台灣民眾黨，派出代表公開對談、辯論慶富案。

黃國昌表示，慶富案應向人民報告，哪些人該負責，「勇敢揭開台灣金權政治的醜陋面貌」。黃提到，針對造成國家上百億損失的慶富弊案，他希望三黨都有guts一點，不要躲在媒體與粉專背後各自放話帶風向，派有份量的代表出來公開談清楚。至於他歡迎各黨組隊，他則一個人就可以。

黃表示，大家別忘了，慶富獵雷艦弊案行政院調查小組召集人曾公開承認：「銀行自己打開金庫、讓慶富搬錢。」黃問，「金庫門是誰叫人開的？誰負責了？」若大家現在要討論慶富案？很好。但討論就要「站出來本於事證、具名負責、公開地談」，通通別躲在媒體與粉專背後放話，不必亂開地圖炮、也別想文過飾非。

另外，黃也質疑，慶富案只有如此嗎？黃表示，他在立法院N次質詢，提出慶富弊案的究責與五大放水，迄今根本沒有解決、沒有處理！民進黨不會臉紅嗎？黃也問韓國瑜，上任高雄市長以後，辦了什麼成績出來？碰到國民黨高層的髒事，就手軟沒膽了嗎？

黃提到，真正有心向人民負責的話，請別把慶富案當短線的政治操作，而是應該認真當成「揭開臺灣金權政治醜惡臉孔」的大事！讓年輕人相信，這個社會還有是非、這個國家還有未來！