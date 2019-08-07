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宜蘭驚傳殺妻案 陸配身中多刀不治

王金平主持公聽會 證實與柯文哲見過面

2019-08-07 11:10聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

立委王金平上午主持全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會 ，會前受訪證實周一已經跟台北市長柯文哲見過面，主要是談台灣整個狀況，不過難免會聊到選舉。對於兩人未來是否有合作的空間，王金平則未正面回應，他也表示希望大家一起來推動台灣的盛世太平。

立委王金平上午主持全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會 。記者曾吉松／攝...
立委王金平上午主持全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會 。記者曾吉松／攝影
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立委王金平上午主持全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會 ，會前受訪證實周...
立委王金平上午主持全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會 ，會前受訪證實周一已經跟台北市長柯文哲見過面。記者曾吉松／攝影
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立委王金平受訪證實周一已經跟台北市長柯文哲見過面，對於兩人未來是否有合作的空間，...
立委王金平受訪證實周一已經跟台北市長柯文哲見過面，對於兩人未來是否有合作的空間，王金平則未正面回應，他也表示希望大家一起來推動台灣的盛世太平。記者曾吉松／攝影
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王金平氣候變遷2020選舉柯文哲
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