謝維洲、謝長廷斷父子關係 民進黨謝系幾乎解散

2019-08-07 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市前議員謝維洲日前傳出輕生住院，不過旋即遭父親、駐日代表謝長廷日前在臉書上發文駁斥「假新聞」，還提到謝維洲已改了名、隱了姓，低調反省，努力想擺脫過去。不過《鏡週刊》今爆出，謝維洲在議員任內沈迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，謝維洲更改從生母姓氏，變成了「張維洲」。

對此，多位民進黨議員私下表示，確實有聽說，不過張維洲本人相當低調，這種事情也不好多問，因此詳情並不清楚。

實際上，張維洲過去確實沉迷運彩，不僅積欠銀行帳務，還曾和議會同僚欠過錢，連任失利後，幾乎淡出昔日朋友圈，有在連絡的朋友並不多。

台北市議員洪健益表示，自己和張維洲還是有聯絡，之前聽說是在台中上班，現在是不是有換工作不清楚。

洪健益表示，張維洲本來就是領養過來的，這點眾所皆知，不過張維洲都是成年人了，他本來就可以換名字，只要和養父溝通好就好了，我們也只是叫他「維洲」，不會多問。

據了解，張維洲和謝長廷過去關係一直都很好，謝維洲一直也都對父親相當尊敬，只要是政治上的判斷問題，多會詢問謝長廷，不過或許是因為養子身份，再加上崇拜父親，父子互動雖然良好，卻始終有點距離。

張維洲去年爭取連任失利，福利國北區辦事處半年前已悄悄熄燈，再加上謝系前立委姚文智辭去立委一職退出政壇，前市議員顏聖冠連任未果，政壇謝系已幾乎不復見。就連謝長廷也曾半開玩笑說，「謝系已經解散了啊，剩下我一個人」，媒體說是「開枝散葉」，但謝則是笑回「是落花流水」。