謝淑亞點頭了！國民黨雲林下屆立委將由2名女將出征

2019-08-07 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國民黨雲林縣山線立委提名人選遲遲未決，雲林縣副縣長謝淑亞呼聲雖高，但她多次以參選立委不在人生規畫中為由表態，黨主席吳敦義星期一與她見面，她當場仍未點頭，今天上午她證實，因基層不斷勸進，同意接受國民黨徵召參選。

謝淑亞曾任雲林縣議員、古坑鄉長、斗六市長，黨內看好由她代表國民黨挑戰民進黨現任立委劉建國最有勝選希望，但她面對外界詢問，都以參選立委不在人生規畫中回應。

吳敦義周一與她見面，她仍未點頭答應參選，謝淑亞說，經過漫長時間的思考，她最後同意接受黨部徵召參選山線立委，拜託大家多多支持。

謝淑亞說，決定參選是受到來自基層聲音的影響，這段時間不管到哪裡去，不管士農工商，基層民眾一直叫她要出來，她認為「如果我出來可以讓雲林更好，那就讓我來做這條線」，把各方的資源整合，不管在交通、教育、產業、文化，大家一起來，讓雲林更好。