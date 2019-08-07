兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「鏡週刊」今天報導，駐日代表謝長廷在父親節前，因張維洲議員任內沉迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，本名謝維洲的他，也更改從生母姓氏，變成了「張維洲」。

回顧張維洲與謝長廷的父子關係，張是在兩歲時，被時任臺北市議員的謝長廷收養為養子。2005出版的「打鐵街少年-謝長廷的故事」一書，將謝長廷與張維洲的父子之情，表露無遺，2005年時，時任行政院長的謝長廷在這本書中，首度公開張維洲是他養子的秘辛，當時還引發不小震撼。

書中披露，謝長廷夫婦當時已育有一兒一女，但由於夫人游芳枝一直未再懷孕，才在1984年向三重一戶人家領養養子，書中提到，「維洲一看到謝長廷，就伸手要讓抱，讓謝長廷覺得和他很投緣，便決定領養他」。當時的維洲只有兩歲，被生母寄放在奶媽家，生母因經濟困難，想要將孩子送養。

書中也提到，原本不想再照顧小孩的謝長廷夫人游芳枝，也將養子當心頭肉，張維洲從小也和游特別親，張維洲曾在小學作文中寫道，「媽媽我很愛妳，因為妳是我訴苦的對象，是我最知心的朋友。」

至於張維洲的從政之路，張畢業於高雄應用科技大學應用外語系，服兵役後赴美留學，歸國後擔任立委管碧玲、姚文智助理、及當時任臺北市議員莊瑞雄的服務處主任。 2014年時，因莊瑞雄要回故鄉屏東選立委，在莊的鼓勵下，張通過黨內初選獲提名，正式參選民進黨2014北市第一選區議員選舉，當時的無黨籍市長候選人柯文哲也幫忙站臺，2014年11月29日，張以2萬多票當選。不過2018年，張因受中央執政不力影響，並沒有順利爭取到議員連任。