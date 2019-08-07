【重磅快評】三颱共舞，只想放颱風假？

2019-08-07 09:17 聯合報 主筆室



台灣東方太平洋面上利奇馬、柯羅莎、范斯高三個颱風爭鋒，已經來敲門的利奇馬看來侵台機率不小。有趣的是國人對台灣災害承受力如何似乎不大關心，只關心有沒機會放颱風假。氣象專家的回應，迄今三颱共舞的局面變數不小，颱風假還說不準。

民眾關心颱風假合情合理，白賺一天，當然希望有小確幸；但若政府把放颱風假當成防颱工作大重點，就偏離正確的災害防救應對。很遺憾，現行「氣象法」規定颱風等災害性氣象只有氣象局有發言權，因而所有媒體的氣象資訊都是照念氣象局稿的一言堂，能發揮的就只剩颱風假了。

政府準備好了嗎？這得由大官摸著良心來回答。蘇揆上任首個面對的颱風、7月中的丹娜絲，顯然應變過當，淪於大砲打小鳥。17日上午11時多氣象局對丹娜絲發佈陸上颱風警報，未料丹娜絲不配合演出，路徑不斷往東修，快速遠離，氣象局晚上8時半就解除陸警，前後才短短8個多小時。

這8小時行政院還真是高規格嚴陣以待。迅速開設中央災害應變中心，召開第一次災防會報，指揮官徐國勇親自主持，蘇揆全程視導，並穿上災防紅背心主持記者會，提出「防災不分藍綠」訓示。

災害應變中心開設是大工程！不是各級官員穿紅背心精神動員就完事，還有人力調度、物資盤點、國軍整備、地方動員等多項；中央災防另有農業防災、水電確認的大型防災整備。

丹娜絲的防災確有許多討論空間，尤其這一遊走在輕颱門檻內外的熱帶風暴，至今氣象界還在質疑她夠格認定為輕颱嗎？為了預防大量降雨引發水災的水利應對，在水情並不寬裕狀況下，水庫竟然預防性洩洪，騰出庫容準備強降雨，當時即引發擔心，萬一丹娜絲少雨，洩掉的水資源怎麼補回來？幸而，西南季風雲雨帶趕來報到，避過「人造旱災」的窘局。丹娜絲防災的疑義，利奇馬可曾做過檢討？