蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前推出200天政績影片，列出9項繼續衝的政績，包含補助老車汰換、落實公投推同婚專法、托育公共化、減稅等。對此，前立委孫大千在臉書表示，政績不是用「硬湊」出來的，這是感受問題，而不是「作文比賽」。

孫大千質疑，如果花了200天的時間，傾了全國各單位的資源，最後就交出這9項政績作為成績單，那麼這樣的執政團隊會不會太兩光了。其中的「老車汰換減稅更新」、「有感減稅嘉惠國民」、「托育新政爸媽放心」、和「新婚小資補貼租金」，根本就是不分藍綠執政，長期以來就在推動的政策。只能算是一個例行公事，算哪門子的政績。

而「落實公投平權邁進」和「重罰酒駕要您安心」，孫大千指出，這2項更是講了不曉得多久，好不容易才在千呼萬喚當中兌現承諾。幾張一延再延，差一點就要變成「芭樂票」的支票兌現了，又有什麼好值得驕傲的。

至於「守護國境剛好而已」和「防堵豬瘟嚴查肉品」，孫大千認為，這2項更是身為行政部門的基本職責，就好像是一輛車子的標準配備一樣，居然連這個也要拿出來炫耀，看起來政績真的是乏善可陳了。

孫大千說，最可笑的是，竟然還有臉提到「農產外銷財源廣進」，行政院要不要對外公開一下，台灣農產外銷有多少比重賣去了中國大陸市場？這些訂單都是農委會去簽訂的嗎？別人做這樣的事，就是「親中賣台」，一不小心還會被扣上「中共代理人」的帽子。那麼行政院為什麼可以厚著臉皮，把別人的努力，都當成是自己的功勞呢？

孫大千批評，執政黨用盡花言巧語來粉飾太平，恐怕只是為了掩蓋那些永遠都沒有辦法向台灣人民兌現的「說好的幸福」。