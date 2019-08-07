驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



駐日代表謝長廷（右）去年請假返台輔選，謝長廷用拳頭輕擊兒子謝維洲（左）胸口，為他加油打氣。本報系資料照片 分享 facebook 「鏡週刊」今天報導，駐日代表謝長廷日前在臉書發文，指兒子謝維洲輕生住院的消息「完全是假新聞」。謝長廷更爆料謝維洲改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去，但就在父親節前，謝維洲在議員任內因沉迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，謝維洲更改從生母姓氏，變成了「張維洲」。

謝長廷8月4日在臉書貼文，謝維洲從政4年，性格上完全不適應，又被貼上政二代的標籤，精神一直痛苦不堪，言行跟著扭曲，去年選舉也負了債，落選後改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活。

鏡週刊取得士林地方法院7月4日的判決，證實謝長廷的說法。原來，謝維洲在2015年向華南銀行借款250萬元，但自去年12月28日後就未再還款，違約金加上利息仍欠款148萬元，而謝維洲未如期在言詞辯論期日到場陳述，形同承認債權事實，但判決書上被告的姓名已改成「張維洲」，姓名後方則括號註記「原名謝維洲」。

週刊調查，謝維洲去年底代表民進黨參選台北市第1選區議員，以不到900票的差距飲恨落選，之後他積欠的龐大債務旋即浮出檯面，在法院的判決紀錄中，他欠銀行不只一筆，今年就有4筆遭列為被告，案由皆是清償借款、給付簽帳卡消費款及支付命令，總計約240萬元。

鏡週刊報導，謝長廷透過友人證實，謝維洲確實已找到新的工作，展開新的人生；謝維洲則向友人說，雖然每個月1/3的薪水要被銀行扣走，但這是他自己犯的錯，也要為自己負責。親近謝家的友人指出，謝維洲為了處理債務，先後向多家銀行以信用卡及信貸方式借款，但以卡養債的結果在議員落選後，財務狀況跟著崩盤，根本無力償還。

週刊報導，性格開朗的謝維洲心情恢復後，私下向友人以LINE聯繫，透露現在最期待的就是等領薪水的日子。近期與謝維洲有過聯繫的政壇友人透露，謝維洲與謝長廷斷了收養關係，最開心的是不用再被貼上政二代的標籤，可以徹底遠離政治圈，讓他的人生重新開機。