親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
柯文哲組民眾黨
新課綱科技教學
政治
軍事
綜合

小黨新時代？ 日本「亂入型政黨」的奇妙爆發

小英、柯P徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30聯合報 記者林政忠╱即時報導

駐日代表謝長廷（右）去年請假返台輔選，謝長廷用拳頭輕擊兒子謝維洲（左）胸口，為他...
駐日代表謝長廷（右）去年請假返台輔選，謝長廷用拳頭輕擊兒子謝維洲（左）胸口，為他加油打氣。本報系資料照片
分享
「鏡週刊」今天報導，駐日代表謝長廷日前在臉書發文，指兒子謝維洲輕生住院的消息「完全是假新聞」。謝長廷更爆料謝維洲改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去，但就在父親節前，謝維洲在議員任內因沉迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，謝維洲更改從生母姓氏，變成了「張維洲」。

謝長廷8月4日在臉書貼文，謝維洲從政4年，性格上完全不適應，又被貼上政二代的標籤，精神一直痛苦不堪，言行跟著扭曲，去年選舉也負了債，落選後改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活。

鏡週刊取得士林地方法院7月4日的判決，證實謝長廷的說法。原來，謝維洲在2015年向華南銀行借款250萬元，但自去年12月28日後就未再還款，違約金加上利息仍欠款148萬元，而謝維洲未如期在言詞辯論期日到場陳述，形同承認債權事實，但判決書上被告的姓名已改成「張維洲」，姓名後方則括號註記「原名謝維洲」。

週刊調查，謝維洲去年底代表民進黨參選台北市第1選區議員，以不到900票的差距飲恨落選，之後他積欠的龐大債務旋即浮出檯面，在法院的判決紀錄中，他欠銀行不只一筆，今年就有4筆遭列為被告，案由皆是清償借款、給付簽帳卡消費款及支付命令，總計約240萬元。

鏡週刊報導，謝長廷透過友人證實，謝維洲確實已找到新的工作，展開新的人生；謝維洲則向友人說，雖然每個月1/3的薪水要被銀行扣走，但這是他自己犯的錯，也要為自己負責。親近謝家的友人指出，謝維洲為了處理債務，先後向多家銀行以信用卡及信貸方式借款，但以卡養債的結果在議員落選後，財務狀況跟著崩盤，根本無力償還。

週刊報導，性格開朗的謝維洲心情恢復後，私下向友人以LINE聯繫，透露現在最期待的就是等領薪水的日子。近期與謝維洲有過聯繫的政壇友人透露，謝維洲與謝長廷斷了收養關係，最開心的是不用再被貼上政二代的標籤，可以徹底遠離政治圈，讓他的人生重新開機。

謝維洲謝長廷債務
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

蘇貞昌七夕教撩妹 「結婚合併申報的稅比較划算」

2019-08-07 09:02

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

大小綠主席會 敲定「未定立委暫不提名」

2019-08-07 00:01

蘇煥智將創「台灣維新黨」村里長喊組「基層聯盟」

2019-08-06 23:56

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

婚育租金補貼9月上路 陳其邁樂秀牛郎織女漫畫

2019-08-06 21:31

小編七夕大造反 綠委陳年婚紗照全都露！

2019-08-06 20:11

因應利奇馬颱風 蘇貞昌指示召開前置情資研判會議

2019-08-06 19:43

一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32

獨／村里長組「基層聯盟」黨 父親節舉行成立大會

2019-08-06 19:18

兩黨會談／時力、民進黨達共識 對方已提名選區暫不提名

2019-08-06 19:13

私菸案亡羊補牢 4部會下周開會檢討機場禮遇通關

2019-08-06 18:52

【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13

一芳事件╱蔡總統：水果茶加了政治味就不太好

2019-08-06 16:26

蔡英文歡迎瓜國新大使到任 盼雙邊關係帶來新發展

2019-08-06 15:22

國民黨團批廢印花稅為選舉 政院：地方預算不會減少

2019-08-06 15:10

接見國際科展代表團 蔡英文：你們是國家實力來源

2019-08-06 14:49

蔡英文：連結海洋與民主 為印太永續發展創新局

2019-08-06 14:45

廢印花稅？藍批：傷害基層建設、集錢中央

2019-08-06 14:44

民進黨與時力會面 卓榮泰：盼就選區衝突矛盾協調

2019-08-06 14:05

林昶佐指救總財產是黨產 黨產會要開公聽會釐清兩件事

2019-08-06 14:04

APPU年會開幕 蘇嘉全：盼所有國家合作面對變遷挑戰

2019-08-06 13:41

獨／前台南縣長蘇煥智確定組「台灣維新黨」本月24日成立

2019-08-06 13:33

韓國瑜找新生代議員當競總幹部 這些人入列

2019-08-06 13:20

「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45

有必要死死相逼嗎？王浩宇談自家農舍：那年我才16歲

2019-08-06 12:38

呼應柯文哲 韓國瑜：總統不會用人 重傷台灣民主、清廉

2019-08-06 12:02

白色之聲暗指有「丁允恭案」 丁：已報案一定告

2019-08-06 12:02

李佳芬祖墳被查 小英祖墳今也被檢舉侯友宜指示勘驗

2019-08-06 11:56

行政院擬廢印花稅 藍委：中央「集錢」操作2020大選

2019-08-06 11:50

太陽花吳濬彥及薛呈懿 接任民進黨發言人

2019-08-06 11:26

有無蔡賴會？蔡英文：團結無庸置疑 不需形式

2019-08-06 11:12

柯文哲今組黨 蘇貞昌：希望每個政黨都能團結台灣

2019-08-06 10:33

七夕好苦？蘇貞昌發「救人」文：單身租屋補助每月最高4000元

2019-08-06 10:13

柯文哲認失言 再批國家資源不當使用也是貪腐

2019-08-06 10:10

【重磅快評】救觀光剩兩招 蔡政府撒完幣後換撒免簽？

2019-08-06 09:59
看更多

熱門文章

柯文哲創黨 台灣民眾黨幹部名單曝光

2019-08-06 11:08

韓國瑜自爆「選舉最大祕密」影片瘋傳 館長、網友玩起照樣造句

2019-08-06 11:19

李佳芬祖墳被查 小英祖墳今也被檢舉侯友宜指示勘驗

2019-08-06 11:56

有必要死死相逼嗎？王浩宇談自家農舍：那年我才16歲

2019-08-06 12:38

柯文哲創黨 王世堅：場面冷是「現世報」

2019-08-06 16:12

「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線

2019-08-06 12:45

柯P創黨大會 郭台銘、王金平花籃暗藏「密語」

2019-08-06 10:39

修正看法 唐湘龍：郭台銘參選2020非常非常高

2019-08-06 10:30

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

柯文哲創黨大會有點「警張」 黨綱、黨章內容曝光了

2019-08-06 11:34

不分區將提滿34席 柯文哲：要有征戰天下的決心

2019-08-06 17:59

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

獨／前台南縣長蘇煥智確定組「台灣維新黨」本月24日成立

2019-08-06 13:33

委託網紅製播愛滋防治片惹怒軍方 疾管署出面道歉

2019-08-06 15:46

府要求道歉 柯再嗆：我講話就是這樣 高不高興隨便你

2019-08-06 09:50

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火「我也無怨無悔！」

2019-08-06 18:26

台灣民眾黨創黨大會 柯文哲當選黨主席學姐也得1票

2019-08-06 12:04

柯文哲不可能投入大選了！邱毅：大坑等著郭台銘跳

2019-08-06 17:26

韓國瑜找新生代議員當競總幹部 這些人入列

2019-08-06 13:20

一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32

DPP給帆神9萬月薪 她質疑蔡壁如領12萬當黨秘書長用？

2019-08-06 15:18

陳水扁預測 2020總統大選如「三腳督」一定會有棄保

2019-08-06 17:28

「利奇馬」攪局 韓國瑜郭台銘8日晚上無緣碰面

2019-08-06 22:51

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

館長批柯允許雙重黨籍 只會招來「蟑螂老鼠屎」

2019-08-07 03:22

韓國瑜三面受敵 台師大教授：韓粉該進化2.0版再造更生

2019-08-06 10:36

【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13

【重磅快評】救觀光剩兩招 蔡政府撒完幣後換撒免簽？

2019-08-06 09:59

朱樹勳不入台民黨 張益贍退民進黨挺柯文哲

2019-08-06 12:19

不分區提滿34席 柯主席領軍「征戰天下」

2019-08-06 23:25

韓國瑜送花祝柯P生日快樂 也賀台灣民眾黨誕生

2019-08-06 14:22

林濁水：柯文哲肯定慌了 不出亂子恐不容易

2019-08-06 11:19

網紅宣導愛滋防治狂酸莒光園地 國防部要告

2019-08-06 11:05

柯文哲核爆十大金句 譙蘇貞昌、怨恨小英上榜

2019-08-06 09:05

台灣民眾黨創黨 時代力量四問柯文哲

2019-08-06 09:36

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

郭柯合有譜？柯文哲今創黨 郭台銘「人未到、花先到」

2019-08-06 10:28

李豔秋促藍組「復仇者聯盟」 韓總統、朱副手、郭閣揆

2019-08-07 08:07

太陽花吳濬彥及薛呈懿 接任民進黨發言人

2019-08-06 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top