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雷倩：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩昨天深夜在臉書表示，婦聯會的同仁們今天上午9：30要到北高行出庭，再度走上司法戰場，求生存、求發展、爭名譽。

雷倩表示，3/19 黨產會在婦聯會是否為國民黨附隨組織的訴訟尚待審判之際，直接判定婦聯會99.3％的財產為不當取得，命將388億沒入國庫。婦聯會申請停止執行4/18獲准後，立即於4/23提出對黨產會行政命令不服的本訴，今天是第一次開準備程序。

雷倩指出，上個月12日，蔡英文總統在哥倫比亞大學高唱台灣民主法治的成就。蔡英文說：「今天，我來這裡要講的是有關「改變」的故事，發生在台灣的故事。一個位居中國大陸沿海的小島如何設定民主化的進程，進而為世界各國的民主轉型樹立標竿。」

蔡英文說：「現在台灣已然成為民主社會和政治制度蓬勃發展的居所。」

雷倩表示，做為台灣生長、費城求學、紐約工作的前僑胞，蔡英文的話應該讓她熱淚盈眶為台灣感到自豪。但蔡總統沒有說的，是以下的可怕事實：

蔡總統執政三年多以來，運用立法多數與對法律制度的嫻熟，通過了黨產條例、促轉條例、政黨法，設立了黨產會、促轉會，「依法」剝奪了人民憲法保障的財產權、集會結社自由、倒置了舉證責任，違背了現代法治國的基本原則。

蔡總統沒有說：民進黨這一次執政，派任大量知法玩法的律師，運用資訊與權力的不對等，創造了新的高壓統治與綠色恐怖。

蔡總統更沒有說：台灣人民現在擔心的，不是歷史的幽靈或海外的威脅，而是口中喊著假新聞、手上揮舞轉型正義大刀，隨時祭出各種所謂改革、「違憲卻合法」剝奪人民權利的新東廠！

雷倩表示，今天，婦聯會再度前往北高行。但願，台灣的制度能夠有「自我更正」的能力，真正如蔡總統對外國人所說的令人驕傲。今天，雖然只是婦聯會告黨產會違法的一個個案，但相信這也是許多被東廠壓迫的庶民百姓希望之所繫。

黨產會婦聯會雷倩
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