因應外交情勢 我駐索國大使館7月份與總理會面

2019-08-06 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



我國與太平洋友邦索羅門群島的外交關係今年傳出波動，索國政府甚至組成跨黨派小組評估和我國關係。對此，外交部知情人士表示，此次台灣主辦「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians’Union, APPU）第49屆年會，索國國會代表團出席，已是釋出友好訊號，並指出索國國會中支持外交轉向的親中派實為「極少數」，我國大使館更與索國總理蘇嘉瓦瑞保持密切聯繫，更在7月份與蘇會面，討論雙邊關係。知情人士指出，接下來外交部將力邀索國「亮點人物」來台訪問，平衡當前情勢。

台灣與索羅門群島外交關係傳出動盪，不但索國在今年4月總理大選後傳出可能與中國大陸建交，5月份即有索羅門當地媒體「索羅門星報」引述匿名消息指出，索羅門2大省瓜達卡納爾與馬來塔的國會議員施壓，要求蘇嘉瓦瑞在6個月內轉與中國建交，否則將對蘇提出不信任案，索國也成立跨黨派評估小組評估與台灣關係，現已參訪與中國建立外交關係的多國太平洋國家，預料最後將拜訪北京。

索羅門群島媒體「島嶼太陽報」日前則以「中國歡迎索羅門群島加入太平洋大家庭」為題刊載報導指出，索羅門友中小組（SICFA）成員赴中國西寧參與一帶一路會議時，中國官員告訴索方人員，中國已準備好歡迎索羅門群島加入中國的「太平洋大家庭」，同時喊話，望索羅門盡快做決定，表明「機會之窗正在快速關閉」。

在雙邊關係不明之際，外交部知情人士表示，其實希望外交轉向的議員在索國議會中並非多數，甚至屬於「極少數」，蘇是在國內特殊政治情勢之下，才組成跨黨派評估小組。然而，本次台灣主辦APPU，索國國會代表團一行8人，包括國會議長歐提（Patteson Oti），以及國會外交委員會主席等皆來台與會，形同釋出友好訊號。

知情人士並指出，外交部在索國大選後已針對每位國會議員進行地毯式說明溝通，並在必要時說明與中國建交的狀況，讓索國議員有「正確的認識」。我國駐索羅門群島大使館也與總理蘇嘉瓦瑞抱持密切聯繫，並在7月份與蘇會晤，討論雙邊關係。知情人士也指出，為平衡情勢，外交部將在未來力邀索羅門「亮點人物」來訪。