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一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

一芳水果茶在微博發布聲明支持一國兩制引發軒然大波，儘管一芳水果茶台灣總部今發起道歉聲明，強調恪守品牌不涉政治的原則，不過網友依舊不領情，發起抵制運動。對此，台北市長柯文哲今接受電台專訪時，卻則反問「這跟台灣有什麼關係，人家白癡，你理他幹什麼？」

對於一芳水果茶業者支持一國兩制，柯文哲直言，他不知道，世界上的事情有99%他不要知道，節省腦容量。

主持人邱明玉追問，這和兩岸議題很有關係，不料柯卻語出驚人說「這跟台灣有什麼關係，人家白癡，你理他幹什麼？」

一芳水果茶在微博發布聲明支持一國兩制引發軒然大波。對此，台北市長柯文哲今接受電台...
一芳水果茶在微博發布聲明支持一國兩制引發軒然大波。對此，台北市長柯文哲今接受電台專訪時，卻則反問「這跟台灣有什麼關係，人家白癡，你理他幹什麼？」圖／摘自一芳水果茶粉絲專頁
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一芳一國兩制柯文哲
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