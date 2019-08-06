獨／村里長組「基層聯盟」黨 父親節舉行成立大會

2019-08-06 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



2020總統、立委選舉，政黨百家爭鳴，繼台北市長柯文哲今舉辦「台灣民眾黨」成立大會後，全國村里長也將組黨，名為「基層聯盟」，將於後天舉行成立大會。全國村里長聯誼總會長楊鑫坤強調，組黨的訴求在於「地方制度法」多年未修法，不僅村里長定位待釐清，連村里辦公室都得由村里長自掏腰包設置，這不僅僅與村里長有關，更關係到民眾的權益，他們將組黨推動修法，希望在明年選舉爭取民眾政黨票的支持。

全國村里長聯誼總會日前赴立法院抗議，認為「地方制度法」年久未修，全台超過7千位村長、里長，實為無給職、無給薪，領取的只有每月補助村里辦公室的4萬5000元事務費。

楊鑫坤指出，村里長其實定位本來就清楚，在「地方制度法」總則第一章第五條中，有規範縣（市）得設縣（市）議會及縣（市）政府；鄉鎮市得設鄉鎮市民代表會；而村里得設村里辦公處，明明村里長也是民選的，卻只有村里辦公室需要由村里長自掏腰包。

楊鑫坤認為，台灣自治的基礎在於村里辦公處，若把村里辦公處拆了，台灣的地方自治就會垮掉，但「地方制度法」不公平的立法，導致現在所有的基層百姓上繳的稅金，被中央高層一把抓，讓所有村里辦公處，沒有資源可以服務百姓。

楊鑫坤說，這就是他們為什麼想要組黨的原因，希望能夠透過組黨，推動修法。據了解，他們將於後天（8月8日）上午10點於桃園市晶悅國際飯店舉行成立大會。

楊鑫坤強調，其訴求不僅僅攸關村里長，也事關民眾的權益，希望組黨，在明年選舉爭取全國政黨票的支持。