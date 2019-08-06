兩黨會談／時力、民進黨達共識 對方已提名選區暫不提名

2019-08-06 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智今日和民進黨主席卓榮泰進行第一次會談，雙方就明年選戰整合進行討論。會後，邱顯智於黨中央舉行記者會表示，雙方針對立委選戰，達成「一方已提名的選區，另一方暫不提名」的初步共識。邱顯智說，期待民進黨能整合府院黨及黨團的共識，就時力所列法案，於下會期全力推動、優先處理，落實蔡英文總統的政見，時代力量將會就法案溝通結果，作為後續溝通協商的基礎。

經過逾兩小時會談，邱顯智會後記者會表示，大多時間都在和卓榮泰進行價值理念的表達，希望包括實價登錄2.0、妨害司法公正罪、修改兩岸人民關係條例、礦業法等法案都儘速通過。邱顯智也提出立法院應再次召開臨時會的主張，「考量時間因素，有些攸關主權等議題的法案，若藉由臨時會優先處理，等到9月立院才開議，屆時離選戰腳步更接近，對中國滲透、假新聞的處理恐緩不濟急。」

邱顯智表示，時代力量作為國會第三大黨，基於在野監督的天職和台灣人民的託付，就幾項關於「捍衛台灣主權」和「追求公平正義」的重要法案，希望能共同儘速完成，以彰顯雙方合作的意義。邱也提出，希望民進黨能盡快補齊NCC正、副主委的要求，「若連主委人選都沒有，如何在對抗紅色媒體？」

卓榮泰表示，民進黨中央無法指揮立法院黨團，會請民進黨政策會轉給民進黨立院黨團，再由民進黨團和時力黨團溝通。邱顯智則回應，如此作法和時力想法有落差，時代力量還是希望民進黨將這幾項重要法案與府院黨及黨團溝通，並在下會期完成三讀，兌現蔡英文總統在2016年的政見，向人民交代，「若無法通過也請告訴時力理由為何？這將會是作為下一階段繼續協商的基礎」。