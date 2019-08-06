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【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13聯合報 主筆室

台北市長柯文哲今天在台大醫院國際會議中心風光舉辦台灣民眾黨創黨大會，除了藍綠要角，他心之所繫的郭台銘也送上別有寓意的祝賀花藍，加上今天有媒體最新民調助威，應該算是一場漂亮的創黨起手式；只是看似熱鬧的場面，柯文哲終究還是要靠兩位蔡女士才能撐起來，其中夾雜政治盤算、便宜行事，反映柯市長一貫的行事風格。  

台灣民眾黨創黨大會今天登場，柯文哲組黨的班底曝光，組黨訴求也公諸於世，如果說釋放組黨訊息是柯市長研發的原子彈，今天外界看到組黨班底及柯文哲發布的組黨宣言，顯然不是鈾-233，鈾-235和鈽-239等核裝料，對郭台銘而言，這場創黨大會有如上市公司的法說會，如果柯文哲能拿出來的法寶就這些，能不能獲得郭董青睞，還有待觀察。

坦白說，柯文哲為了這場創黨大會已鋪陳許久，原本他鎖定行政院長蘇貞昌，希望罵罵「有夠不要臉」可以刺激蘇貞昌強力反擊，提升他即將被邊緣化的聲勢，為組黨熱身，沒想到蘇院長變得極為冷靜克制，並沒有把對付高雄市長韓國瑜的那一套用在他身上，柯文哲只得另謀他途。

結果，國安特勤爆發私菸案，終於讓柯文哲逮到機會了，發生這種事罵駡蔡英文總行吧，雖然他罵「蔡英文總統旁邊每個都貪汙」是有語病，惹得綠營氣噗噗，幾個發言人嚷著說要他道歉，但他事後坦承失言，又說「我講話就這樣」，綠營就是怕壞人，拿柯沒轍，蔡總統只是不痛不癢說政治人物發言要負責任、要有證據云云，看到老闆態度如此，大家就知道輕重，不敢對柯文哲太衝了。

要說今天媒體最新民調顯示柯文哲和郭台銘結盟聲勢衝到第一，柯文哲連日嗆綠，確實功不可沒，綠營萬般克制，猶且不能阻擋郭柯結盟聲勢上揚，如果雙方開打，可能再度推升郭柯聲勢，那應該不是蔡英文樂見的場面；貼切來說，蔡英文應該是這陣子柯文哲支持度上揚的主要推力。

另一位蔡女士則是市府顧問蔡壁如，她從組黨發想、籌備、創黨大會、內政部送件，幾乎無役不與，而且毫無避諱，如且積極投入黨務，固然是她得到柯市長完全的信任，但不問時間、不問場地、不問事由，這樣無差別的參與，即使獲得國民黨、民進黨提名的韓國瑜、蔡英文也不敢如此行事。

韓國瑜市政、選務兩頭燒，心裡再急，也只能星期六日拚選舉；蔡總統縱使拚選舉，也是頂著拚國政之名行之，蔡壁如終究還是北市府顧問，不是黨務顧問，如此公私不分、便宜行事，雖然處理柯市長的一些麻煩事，但柯市長今天宣示民眾黨要扛起改變政治文化的責任，原來只是說說而已！

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，並以63票選出任台灣民眾黨首屆黨主席。記者陳柏亨／...
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，並以63票選出任台灣民眾黨首屆黨主席。記者陳柏亨／攝影
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